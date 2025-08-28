Dos incendios forestales continúan activos en Galicia mientras otros focos quedan controlados La Xunta informa que los fuegos de A Pobra do Brollón (Lugo) y Avión-Nieva (Ourense) siguen sin extinguirse este jueves, aunque la situación mejora tras jornadas críticas

Miguel G. Casallo Jueves, 28 de agosto 2025, 10:32 | Actualizado 10:39h.

Galicia afronta este jueves la recta final de una ola de incendios que ha arrasado miles de hectáreas en las últimas semanas. Según el último parte de la Consellería de Medio Rural, dos incendios forestales permanecen activos: uno en A Pobra do Brollón (Lugo), con alrededor de 900 hectáreas afectadas, y otro en Avión-Nieva (Ourense), con unas 250 hectáreas calcinadas.

Los equipos de extinción, apoyados por medios aéreos y brigadas terrestres, han logrado estabilizar la mayoría de los grandes focos declarados en los últimos días. Han quedado controlados o extinguidos los incendios de Oímbra-A Granxa y Xinzo de Limia (17.000 hectáreas), A Mezquita-A Esculqueira (10.000 ha), Carballeda de Avia-Beade (4.000 ha), Larouco-Seadur (30.000 ha), Chandrexa de Queixa (19.000 ha) y el de A Fonsagrada-San Pedro de Río, en Lugo, con 53 hectáreas afectadas.

En paralelo, Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Doña Letizia se encuentran hoy en Galicia para mostrar su apoyo a los afectados por la emergencia. La agenda oficial, difundida por el Palacio de la Zarzuela, comenzarán en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde se reunirán con alcaldes y responsables de los equipos de emergencia. Más tarde, los Reyes se desplazarán a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera dañada por el fuego y conversarán con sus propietarios. La jornada concluirá en el Colegio Público Medeiros de Monterrei, con un encuentro con vecinos, padres y alumnos. Esta visita se enmarca en una gira nacional que ya incluyó Castilla y León y que continuará mañana en Extremadura.

Pese a la mejora en el balance diario, Galicia sigue siendo la comunidad autónoma más afectada este verano. El sistema satelital europeo Copernicus calcula que el fuego ha arrasado más de 162.000 hectáreas, aunque la Xunta rebaja esa cifra a menos de 100.000.

El Ministerio del Interior advierte de que las próximas 48 horas serán determinantes para sofocar los últimos focos, gracias a unas condiciones meteorológicas más favorables. No obstante, se mantienen los dispositivos de vigilancia para evitar rebrotes en áreas controladas.

La ciudadanía permanece también en alerta por los efectos secundarios de esta ola de incendios, especialmente tras el fuego declarado en el vertedero de A Rúa (Ourense), cuyas emisiones tóxicas han generado gran preocupación entre los vecinos.