Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid.

Federico Trillo, en la biblioteca de su domicilio en Madrid. José Ramón Ladra

Federico Trillo

Expresidente del Congreso y exministro de Defensa
«Ahora lo que manda huevos es el país. Si se perpetúa Sánchez, será catastrófico»

Con su 'Memorias de anteayer' en las librerías, aboga por entenderse con Vox ante unas elecciones «a vida o muerte» y le urge a no «petardear» al PP

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 00:42

Comenta

Federico Trillo (Cartagena, 73 años) está en forma. Tanto como para haber escrito 'Memorias de anteayer', un relato desde las entrañas, políticas y sentimentales, de ... cómo Manuel Fraga refundó el centroderecha español tras la Transición y cómo José María Aznar, con el que él presidió el Congreso y fue ministro de Defensa, lo aglutinó bajo el paraguas del PP de las mayorías amplias. Añorante del bipartidismo y tan libre como para fiscalizar a los suyos, en la biografía de Trillo aún resuena con humor aquel «Manda huevos» que aireó un micro abierto en una enrevesada votación presupuestaria.

