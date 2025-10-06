Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alberto Núñez Feijóo (izq.) y Santiago Abascal conversan en el Congreso. EFE

El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral

El bloqueo de los voxistas a las Cuentas en Aragón y Extremadura puede forzar una convocatoria múltiple con Castilla y León y Andalucía

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Sevilla, marzo de 2015. Santiago Abascal subido a un banco con un megáfono intenta realizar su primer mitin en unas elecciones autonómicas sin público congregado ... a su alrededor. «Quieren más a las mascotas que a nosotros», llegó a decir después de aquellos comicios el líder de Vox al ver que su formación había sacado casi la mitad de votos que el PACMA (18.017 sufragios frente a 31.735). Diez años después, el partido ultraderechista es la tercera fuerza en el Congreso con 33 diputados y crece en todos los sondeos achicando el espacio electoral del PP e incluso amenazando la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía, a menos de ocho meses para las elecciones –la última encuesta de 4DB para Prisa daba a los voxistas ganadores en esta comunidad en voto directo, para incredulidad de Génova–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4

    Comprar una casa, pero no poder vivir en ella
  5. 5

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura
  6. 6

    El Ayuntamiento quiere recuperar otro quiosco de la Alameda
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8

    Apellidos de la sociedad valenciana, en una cena benéfica contra el cáncer
  9. 9

    La fiesta del interiorismo y la arquitectura valenciana en la terraza más lujosa
  10. 10 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral

El auge de Vox complica al PP manejar su calendario electoral