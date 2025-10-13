Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Atascos kilométricos en la A-7 y la V-30 este lunes: las carreteras que presentan más complicaciones
César Tauroni, en el centro, en la Ciudad de la Justicia. Jesús Signes

La mala estrategia de la Generalitat impide recuperar parte del dinero de Cooperación

La Audiencia reprocha a la Administración desaciertos, errores y falta de dilitencia en la estrategia legal iniciada por el Botánico para concretar las cantidades a reclamar a los condenados por la trama

A. Rallo/Burguera

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:10

. La sección quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado no poder establecer el importe de la responsabilidad civil que deberían asumir cuatro ... de los condenados por el caso Cooperación en los términos que pretendía la Generalitat. La decisión puede recurrirse pero la argumentación del tribunal sobre la estrategia seguida por la Abogacía autonómica no deja lugar a dudas del estropicio legal. Hasta el punto de que a la ponente de la resolución sobre el expediente de ejecución le parece «desacertada» la fallida manera en que el Botánico planteó el procedimiento. Esa táctica legal continuó cuando la Administración ya en la fase final del proceso, recayó en manos del PP.

