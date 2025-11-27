Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pérez Llorca agradece los aplausos de la bancada del PP tras su elección. Jesús Signes

Llorca, president con el objetivo de mantener la hegemonía de PP y Vox

El candidato popular confirma el apoyo del partido de Abascal y promete «continuidad» tras pedir perdón a las víctimas de la dana

Burguera

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:49

Una trama en dos actos, de mañana y tarde, con un descanso en medio para comer. Como las obras teatrales experimentales, que duran la intemerata ... por mucho que pueda vislumbrarse el final. Así ha sido la sesión de investidura en el pleno de Les Corts. Al final, el candidato del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, nacido en 1976 en Finestrat, localidad alicantina de la que ha sido alcalde hasta ahora y desde 2015, ha logrado la mayoría absoluta necesaria para convertirse en el VIII president de la Generalitat. Sucede a Carlos Mazón, que ha llegado al final de la sesión para votar al que ha sido su mano derecha durante sus dos años al frente del PP. Llorca era el secretario general del partido y, desde el año pasado, síndic popular en Les Corts. Los apoyos parlamentarios han sido los del PP y los de Vox, que tal y como se ha deslizado desde hace una semana, finalmente ha aupado al candidato del PP.

