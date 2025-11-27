Llorca, president con el objetivo de mantener la hegemonía de PP y Vox

Una trama en dos actos, de mañana y tarde, con un descanso en medio para comer. Como las obras teatrales experimentales, que duran la intemerata ... por mucho que pueda vislumbrarse el final. Así ha sido la sesión de investidura en el pleno de Les Corts. Al final, el candidato del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, nacido en 1976 en Finestrat, localidad alicantina de la que ha sido alcalde hasta ahora y desde 2015, ha logrado la mayoría absoluta necesaria para convertirse en el VIII president de la Generalitat. Sucede a Carlos Mazón, que ha llegado al final de la sesión para votar al que ha sido su mano derecha durante sus dos años al frente del PP. Llorca era el secretario general del partido y, desde el año pasado, síndic popular en Les Corts. Los apoyos parlamentarios han sido los del PP y los de Vox, que tal y como se ha deslizado desde hace una semana, finalmente ha aupado al candidato del PP.

La situación aparentaba que iba a resolverse con cierta brevedad. Pérez Llorca no ha abusado de su posibilidad de hablar sin límite de tiempo y su discurso de investidura ha durado unos 80 minutos. Pero no. La investidura ha comenzado a las 11 de la mañana y ha finalizado pasadas las 18 horas.

Si el PP no contaba con la falta de cariño y receptividad de la izquierda, socialistas y nacionalistas se lo han demostrado rápidamente. Desde el minuto uno le han tildado de número dos, mano derecha, continuista y demás calificativos, en algún caso muy despectivo, sobre Carlos Mazón, a quien el PP o Vox no han nombrado durante toda la mañana.

Tiene mérito porque el pleno parlamentario se ha convocado para elegir al sucesor del hasta ahora president de la Generalitat. Sin embargo, la previsión era votar a las 18 horas. Así que se ha alargado el suspense en relación al voto de Vox.

Parecía que los voxistas iban a exigir una rendición incondicional a Llorca. Después de la primera intervención de José María Llanos, el portavoz en Les Corts del partido de Abascal, que ha pedido al popular que diera «un paso más», el candidato del PP ha ahondado en sus compromisos en materia fiscal. Finalmente, los voxistas le han dado cierto margen a Llorca en lo tocante a la AVL, han pasado por alto la negativa a ceder a todas sus pretensiones y finalmente ha confirmado su apoyo a Llorca.

A viva voz, a partir de las 18 horas, los diputados del PP y Vox han votado sí a la elección de Pérez Llorca como nuevo jefe del Consell. El candidato popular se convierte en el VIII president de la Generalitat. Su objetivo es dar continuidad al Gobierno liderado hasta ahora por Carlos Mazón, que ha acudido en el último momento al hemiciclo para apoyar a su sucesor con su voto.

Por 53 síes frente a 45 noes, Juan Francisco Pérez Llorca se convierte en presidente electo. A la espera de ser ratificado su nombramiento a través del BOE. La semana próxima tomará posesión del cargo en Les Corts. Previsiblemente será el próximo martes a las 12 de la mañana. Se ha cerrado la sesión a las 18.10 horas. Mazón aplaudía lentamente y sonriendo a su sucesor. La bancada popular le ha felicitado.

El reto de Pérez Llorca es conservar la hegemonía del PP en la Cámara, un liderazgo que depende también de Vox. También ha sido felicitado por la oposición, que durante el debate no ha dado ni margen ni tregua al inminente jefe del Consell, que ha comenzado su discurso matinal pidiendo perdón a las víctimas.

El de Finestrat ya dijo que su intención es «reconstruir puentes que se han roto». No lo tiene fácil. En primer lugar, con la oposición, pero los socialistas y nacionalistas de Compromís no quieren saber nada de un PP pactando con Vox, una sociedad que arrancó en 2023 y se consolida ahora con vistas a mantenerse hasta 2027 y más allá.

Llorca ha comentado, tras su nombramiento como president electo, que este viernes acudirá al Ayuntamiento del Finestrar, donde ha trabajado dos décadas, desde 2015 como alcalde, para oficializar su renuncia a la vara de mando municipal.

A las 17.35, Vox ha confirmado su apoyo a Pérez Llorca y a una bancada popular en la que solo había una ausencia, la de Carlos Mazón, sobre el que nadie del PP ni de Vox ha hecho mención durante la jornada. El president saliente ha acudido a falta de cinco minutos para la votación.

«Hoy es el día del president de la Generalitat. Hasta ahí llego. Es una responsabilidad muy importante y tenemos que apoyarle por el futuro de nuestra tierra. Eso está por encima de todo. Y yo le voy a apoyar en la medida de mis posibilidades con la tranquilidad y con la convicción que merece esta nueva etapa», indicó Mazón antes de irse.

El hasta ahora jefe del Consell ha insistido en que «es el día del president y yo no voy a ser quien lo interrumpa». Mientras se alejaba de los periodistas, a Mazón se le ha preguntado si Llorca será «buen presidente», y ha contestado: «Extraordinario». Sin responder ha quedado la pregunta de si Mazón va a renunciar a su acta de diputado en Les Corts.

Por su parte, Pérez Llorca ha asegurado ante la presna que se sentía tranquilo. «Ya me han visto que durante el día de hoy he estado muy tranquilo, muy calmado. Yo creo que tengo un deber de responsabilidad muy importante, y que, por lo tanto, uno piensa mejor si está calmado, si está tranquilo. Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos que continuar con la reconstrucción, lo dicho hoy, también tenemos que atender muchísimas necesidades que tienen los valencianos y las valencianas y las otras partes de la Comunitat. Y eso vamos a hacer, trabajar, y ya lo han visto ustedes, desde el diálogo, desde la sensatez, desde la búsqueda de acuerdo».

«Yo creo que sobra la crispación, creo que sobran los insultos. Yo creo que eso nos ha alejado mucho a los políticos de la sociedad y de la realidad. Vamos a intentar demostrarle a la sociedad que sí que estamos a la altura. La mejor forma de demostrarlo, como he dicho en el hemiciclo, es el diálogo, el consenso y el acuerdo. Es cierto que ahora el tema está muy crispado, que esto va a necesitar un tiempo, pero yo lo lo voy a invertir todo en conseguirlo», aseguró Llorca. En ese contexto debe entenderse la petición de perdón a las víctimas, una disculpa pronunciada al principio de la mañana.

Antes de que comenzase el pleno, a las puertas de Les Corts, cerca de un centenar de personas de asociaciones de víctimas críticas con la gestión del PP se han manifestado. Los portavoces de esos afectados han criticado la investidura de Llorca por considar que suponía «el continuismo de unas políticas que matan a las personas».

Al final de la tarde, Llorca se hizo una foto de familia con casi la totalidad de los diputados del PP en Les Corts. Se situaron escalonados en la tribuna de oradores justo al finalizar un pleno mucho más tranquilo y corto de lo previsto. Sin segunda vuelta de votaciones. Allí han posado durante unos minutos los populares, contentos, con ganas, como ha dicho Llorca, de poner «el contador a cero». En la foto de familia no estaba Carlos Mazón.