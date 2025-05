Los líderes de Compromís buscan afianzar sus posiciones «por si aparece Oltra persona»

Los partidos en la oposición tienen dos actividades: la fiscalización del trabajo de quien gestiona y maniobrar para mantener el puesto. En el caso de ... Compromís, la dana le ha puesto en bandeja la crítica sobre el Consell y sobre el resto de la gestión no hay más observancia que lo que ocurre en la Conselleria de Educación. Despejado el panorama fiscalizador, en la coalición se emplean a fondo y en silencio en todo lo relacionado con el futuro de sus dirigentes.

La actividad orgánica capitaliza tal cantidad de tiempo y empeño dentro de los partidos que es inversamente proporcional al deseo de las formaciones políticas a que se conozca.

Queda ya menos legislatura por cubrir que la cubierta. El mandato de Mazón al frente de la Generalitat ha pasado su ecuador teórico. Si hubiera un adelanto electoral, obviamente, quedarían menos de dos años, pero en cualquier caso, aunque no lo hubiera, comienza la cuenta atrás. En cada partido, su circunstancia. El único que parece haber cerrado el debate sobre su cartel electoral de cara a la Generalitat es el PSPV, teóricamente con Morant. ¿Y el PP? Lo que diga Génova. ¿Y en Compromís, quién lo dirá? En teoría, hablarán las primarias. Sin embargo, la realidad no es exactamente así. De hecho, tanto en Iniciativa como en Més, el antiguo Bloc, son muy distintas las voces que piden replantear las primarias. Y así, de paso, afianzar posiciones los que están al mando de la coalición, entre otras cosas gracias a las primarias.

Las razones son también diversas, pero en cualquier caso, por una cosa o por otra, las elecciones internas se han convertido en una amenaza para el statu quo en Compromís. Un liderazgo fruto de cierto azar y sujeto, como en todos lados, a la eventualidad. Fuentes nacionalistas (Més, el antiguo Bloc) y del partido fundado por Oltra (Iniciativa) coinciden en señalar que tanto Joan Baldoví como Papi Robles, actuales portavoces de Compromís en Les Corts y en el Ayuntamiento de Valencia, respectivamente, han iniciado movimientos para afianzar sus puestos.

Como los funcionarios, la plaza (su presencia en listas) la tienen asegurada si ellos quieren, pero el puesto (encabezar la lista), eso es otro cantar. Baldoví lideró la candidatura a la Generalitat tras la salida de Oltra y al generarse cierto vacío de poder.

La horfandad y el duelo interno facilitó que el diputado nacional no encontrase oposición para acceder al puesto. Eso sí, desde su llegada se deslizó que no acabaría la legislatura como síndic. Incluso se sugirió como plazo para su marcha el congreso de Més. Sin embargo, Baldoví aguanta, y no sólo aguanta, sino que incluso no descarta continuar más allá de la presente legislatura, que si no hay adelanto electoral acabará a finales de mayo de 2027, cuando al síndic de Compromís le quede poco para cumplir los 68 años (en agosto).

Robles sustituyó a Joan Ribó en el Ayuntamiento de Valencia cuando el exalcalde dio un paso a un lado, en febrero de 2024, ocho meses después de perder la Alcaldía frente a María José Catalá. Robles está feliz como portavoz municipal en el Cap i Casal y no tiene intención de dejar el puesto. «Busca afianzarse de cara al futuro», coinciden fuentes de Iniciativa y Més, que incluso deslizan: «Por si llega 'Oltra' persona», ironizando con la posible vuelta de la exvicepresidenta, pero esta vez como candidata al Ayuntamiento de Valencia.

Fuentes de la coalición señalan que la propia Robles ha realizado algún acercamiento a Oltra, que ha sido recibido sin demasiado entusiasmo. Si la exvicepresidenta quiere volver, la actual portavoz en Valencia se dará cuenta de inmediato sin necesidad de establecer rondas de consultas. Los actuales dirigentes ya están pensando y actuando para seguir al frente de la formación. Compromís se encuentra ante un panorama electoral completamente inestable.

Oltra no se pronuncia públicamente y tampoco tiene demasiadas ganas de dar explicaciones a los que han sido sus compañeros. La hoja de ruta de su proceso judicial no está, ni mucho menos, despejada. Ante unas elecciones municipales en mayo de 2027, que Oltra tenga ya una sentencia en la mano no es un escenario seguro. Obviamente, podría ser absolutoria o condenatoria, pero con los ritmos de la Justicia no es descartable que no haya ni una cosa ni la otra. En la coalición, no obstante, hay voces que consideran que «si denunciamos que ella ha sufrido 'lawfare', no podemos seguir plegados toda la vida a ese 'lawfare'».

La coalición no quiere ser la Izquierda Unida de 2014, cuando Podemos les devoró, algo similar a lo que le ocurrió a UPyD cuando apareció Ciudadanos. No hay ganas de que aparezca ningún tipo de novedad que ilusione más de la cuenta.

En Compromís hay inquietud y cierta contradicción. Algunos de sus cargos electos llevan en el puesto desde 2011, y sus asesores y equipos de confianza se mantendrán adscritos a la nómina pública cerca de 15 años cuando lleguen los comicios de 2027. Presentarse como una oferta «fresca», «novedosa» o «rupturista» será complicado.

Por un lado, la coalición busca aprovechar el actual declive de la marca PSOE, con Sánchez comenzando a presentar serios problemas frente a casos y tramas turbias. Por otro lado, hay un nulo entendimiento para configurar a nivel nacional una oferta atractiva y aglutinadora a la izquierda de los socialistas. Eso puede suponer una amenaza y una oportunidad, al mismo tiempo, para Compromís.

Si la coalición sabe aprovechar el desgaste del 'sanchismo', ganará votos, pero si aparece una oferta novedosa y fresca a la izquierda del PSOE, quizá la coalición no pueda taponar su entrada electoral en la Comunitat como hizo con Sumar. Así pues, Compromís necesita no perder comba en ese escenario, liderar en la Comunitat lo que sea que se organice a la izquierda del PSPV. Sus actuales dirigentes lo quieren hacer sin que ninguno de ellos pierda la posición de privilegio, liderazgos azarosos y de urgencia que pretenden consolidarse en el tiempo y en el espacio, ya sea en las butacas de Les Corts o en la bancada del Ayuntamiento de Valencia.