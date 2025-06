Cristina Narbona niega que el PSOE atraviese su peor momento ante los casos de presunta corrupción que se van acumulando a su alrededor. La presidenta ... del PSOE centra la preocupación de los socialistas en el caso de Leire Díez, a expensas de que se aclare. Al mismo tiempo arremete contra el PP por usar una doble vara de medir con la corrupción.

-¿Está el PSOE en su peor momento?

–En absoluto. Llevamos siete años en los que se han tomado medidas muy positivas desde el punto de vista social y económico. El balance del Gobierno socialista, del Gobierno de coalición, es muy positivo. Esto se reconoce mucho más cuando sales de España.

–¿El PSOE, Pedro Sánchez y el Gobierno, se sienten acorralados por esta sucesión de casos de presunta corrupción que surgen casi a diario? Es un no parar.

–Es un no parar porque la única arma que el PP tiene contra el Gobierno es la de la acusación permanente de corrupción. Ya hemos subido el tono... «ya hay un Gobierno de criminales, de mafiosos...». El PP se está equivocando en echar fuego al asador, en el insulto y en la calumnia. Tal como van las cosas, es evidente que quien manda no es Feijóo, sino la señora Ayuso; la cual tiene un problema, no de sospechas, sino de que su novio va a ser procesado por varios delitos.Por nuestra parte, se reaccionó muy pronto en el caso del exministro Ábalos; y el resto, de momento, son cuestiones que habrá que aclarar. El PP tiene una historia, desgraciadamente, en el tema de la corrupción de la que no puede dar muchas lecciones a nadie.

–¿Debería dar el presidente más explicaciones?

–¿Ha oído a Feijóo dar alguna? Es que hay una doble vara de medir. Por ejemplo, desde el minuto cero del apagón el PP ya estaba pidiendo la dimisión de la vicepresidenta responsable de energía. Oiga, han pasado siete meses y tenemos al señor Mazón que no ha dado ninguna explicación de qué estaba haciendo mientras morían 200 personas por no haber sido advertidas de la gravedad de la dana. Hay una doble vara de medir que creo que no se corresponde con una situación de acumulación de problemas para el Partido Socialista, en absoluto.

«Calumnias e insultos»

–¿Va a aguantar el Gobierno de Sánchez?

–Estoy seguirá así mientras el Partido Popular no tenga otra herramienta más que calumniar e insultar. Desde el inicio de esta legislatura ha considerado que tenemos un Gobierno ilegítimo teniendo Feijóo más votos y más escaños que nosotros. ¿En cuántos sitios ha ganado el Partido Socialista y no estamos gobernando, porque PP se ha aliado con Vox?

–Entiendo que no se plantean un adelanto electoral.

–En absoluto...

-¿Por mucho que sigan pudiendo salir más informaciones?

-Pero vamos a ver qué es lo que sale, ¿no? De momento,lo único sobre lo que tenemos ciertamente motivo de preocupación y de decepción es la situación del exministro Ábalos». Pero el resto de cosas, los juicios que están llevándose a cabo tanto con la mujer del presidente como con su hermano, en fin, los procedimientos son discutibles como poco. Por lo tanto, nosotros no tenemos en estos momentos, ni mucho menos, una situación como la que llegó a tener el Partido Popular, con ministros del señor Aznar imputados o condenados a lo largo de estos años, y todavía con el 'caso Kitchen' [pendiente].

–Sobre el caso de Leire Díez, usted manifestó que está muy disgustada con este asunto. Prácticamente todo el mundo la conocía en el PSOE.

–Sí claro, era una mujer que se movía mucho; con el tema de comunicación era muy activa. Yo la conocí en Santander hace bastantes años y no he tenido mayor relación con ella, pero sí, por supuesto, sé quién es. Como es lógico, mientras se aclara o no se aclara, la primera impresión es de mucha preocupación, por supuesto y por eso hemos abierto un expediente.

«Otras decisiones»

–Hay quienes piden en su partido algo más.

–En poco tiempo tendremos la suficiente información como para tomar otro tipo de decisiones y si efectivamente se confirman determinadas actuaciones de Leire Díez. Pero vamos a intentar diferenciar la calidad de las informaciones.

–En cualquier caso, lo que estaban supuestamente maquinando Leire Díez y otras personas suena muy mal. Ese tipo de operaciones para tratar de desacreditar a la UCO en los casos que investiga en el entorno de Pedro Sánchez suena fatal.

–Hay que respetar los procedimientos de investigación. Por supuesto, a cualquier militante que comete actuaciones que no son de recibo nosotros lo expulsamos.

–¿Pero motu proprio, una militante puede entrar en este tipo de...?

–A ver, no se puede tener un policía pegado a cualquier militante. Si un militante hace cosas que no debe de hacer, pues obviamente cuando eso se conoce se castiga.

–Se lo planteo por las informaciones que tratan de relacionar con la dirección del partido todo lo que llevaban entre manos esas personas.

–Por lo que he oído, algunas de las personas que aparecen en esas informaciones ya han desmentido que tuviera ningún tipo de relación ni de vinculación con nuestro partido o con nuestro gobierno. Se está creando este tipo de atmósfera contra nosotros precisamente para ocultar que este país está en una dinámica muy buena desde el punto de vista económico y social.

–¿Apoya la dirección del partido lo que está haciendo Miguel Ángel Gallardo en Extremadura? ¿Lo que ha hecho con su aforamiento y la forma en que lo ha hecho?

–Hay que evitar, por supuesto, utilizar el aforamiento de un modo que surja la crítica que ha surgido. Es verdad que él tenía esa posibilidad de formar parte del grupo parlamentario, pero al hacerlo justo en el momento en el que se puede abrir juicio oral, yo comprendo que haya suscitado comentarios de preocupación, por supuesto.

–Suena un poco descarado visto desde fuera.

–Visto desde fuera y yo creo que visto desde dentro.