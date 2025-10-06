Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo cita de nuevo a Ábalos y a Koldo el 15 y el 16 de octubre tras el informe de la UCO
Koldo García Rodrigo Jiménez /Efe

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

El exasesor de Ábalos, en su último escrito ante el Supremo, pide directamente que se «suspenda» la causa si no se le devuelven los dispositivos electrónicos que son la base del caso

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:07

Comenta

El pasado viernes, en uno de los momentos televisivos más surrealistas del 'caso Koldo', la abogada del exasesor de José Luis Ábalos, entró en directo ... en el programa de Cuatro 'Todo es mentira' para asegurar que la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio del exministro, había tergiversado las palabras del exportero de prostíbulo. Según la letrada Leticia de la Hoz, cuando su cliente se refería «chistorras» no era a billetes de 500 euros –como asegura la Unidad Central Operativa (UCO)- sino que efectivamente hacía mención al derivado del cerdo y que Koldo fue el encargado de comprar 2.000 de estas salchichas para hacer un millón de raciones en una fiesta electoral del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos graves dos menores, uno de ellos con un navajazo en el cuello, en un parque de Valencia
  2. 2 Incendio en la discoteca de la Cruz Cubierta
  3. 3 La nueva ITV que tendrá Valencia en 2026: ubicación y mes de apertura
  4. 4 Herido muy grave al sufrir una descarga eléctrica cuando pescaba en una acequia de la Albufera
  5. 5

    Detenido por violar a su hija en plena calle junto a su otro hijo
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7

    Carta de amor a un símbolo: Valencia se rinde, como siempre, al Himno Regional
  8. 8 El pueblo medieval entre murallas a 40 minutos de Valencia para una escapada de otoño
  9. 9

    Sanidad aparca las operaciones de refuerzo contra la lista de espera tras no lograr reducir el número de pacientes
  10. 10

    El Teologado de El Vedat entra en el Olimpo de la arquitectura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»

Koldo, tras las «chistorras», ahora desmiente los «soles»: «Es la moneda de Perú»