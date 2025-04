Junts lanza un nuevo ultimátum a Sánchez

Junts presiona al Gobierno para que mueva ficha y haga nuevas concesiones. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a lanzar este martes ... un nuevo ultimátum a Pedro Sánchez, como el de hace meses con la cuestión de confianza. Los junteros han asegurado que están en «prórroga» en lo que a las relaciones con el Gobierno se refiere y han situado la fecha límite de una posible ruptura a «finales de mayo». «Si no se cumple el acuerdo de Bruselas, no seguiremos dando apoyo al Gobierno», ha afirmado Turull en RTVE.

Si el Gobierno quiere mantener el apoyo de los postconvergentes, antes de mes y medio tiene que «concretar» avances en el reconocimiento nacional de Cataluña. Turull ha vuelto a poner sobre la mesa la reclamación de un referéndum «pactado y vinculante». Junts exige también avances en la reivindicación de que el catalán sea reconocido como lengua oficial en la UE o en la aplicación de la amnistía.

La aplicación de la ley de medidas de gracia depende de los tribunales, pero los nacionalistas reclaman una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Si no hay «amnistía política», ha dicho Turull, los postconvergentes creen que el Gobierno estará «blanqueando» lo que a su juicio es una actitud «prevaricadora» de los jueces en la aplicación de la amnistía. «La desconfianza se acumula», ha asegurado. «Queremos resultados», ha urgido. «La prioridad es la resolución del conflicto», ha reiterado Turull. Días atrás, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero afirmó en La Vanguardia que «hay que ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña». Turull ha avisado de que lo que se habla en Suiza debe ser «secreto» y ha recordado que el expresidente no actúa como mediador, sino que habla en nombre del PSOE. En La Razón, afirmó que no es «en absoluto partidario» de un referéndum, porque «normalmente crea más problemas que resuelve y siempre divide a la sociedad». A las palabras de Zapatero, Turull ha advertido de que Junts no renuncia ni a la unilateralidad ni a defender el mandato del 1-O. «Tenemos que avanzar en el reconocimiento nacional de Cataluña y acabar con el café para todos», ha expresado.

Junts descarta una nueva cuestión de confianza y rechaza apoyar una moción de censura junto al PP y Vox. Si no hay gestos del Gobierno, Turull ha sido categórico: «Hasta aquí habremos llegados». Y a partir de ahí, será el Gobierno el que tendrá que decidir si convoca elecciones o sigue gobernando sin el apoyo de la mayoría de la investidura. «El PSOE es partidario del poder al precio que sea», ha afeado. Turull se ha mostrado «escéptico» sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos tanto en 2025 como en 2026.

Turull ha anunciado que Junts se plantea presentar una querella contra el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ayer acusó a dirigentes del nacionalismo de tener cuentas en Andorra.