Jordi Turull, secretario general de Junts, en una rueda de prensa EP

Junts decidirá antes de Navidad si rompe con Sánchez y acusa a Podemos de aplicar un «155 en inmigración»

Turull asegura que la amenaza del miedo a un gobierno del PP ya no sirve porque no hay ni amnistía ni catalán en la UE

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:05

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha pulsado este martes el botón que pone en marcha la cuenta atrás para que la formación nacionalista ... tome la decisión sobre si rompe con Pedro Sánchez. Hasta la fecha, los postconvergentes aseguraban que el anuncio lo harán en otoño. Esta estación arrancó ayer lunes. Turull ha situado el tope temporal en Navidad. «Para cuando nos comamos los turrones, la decisión ya estará tomada», ha asegurado en una conferencia organizada por Nueva Economía Fórum. No ha avanzado cuál será la posición del partido, pero sí ha señalado que no seguirán unidos al Gobierno por «inercia» ni por «resignación». No se trata de dar un golpe de volante en sí, si no de ver si la alianza con los socialistas es «útil» y sirve para avanzar en la resolución del conflicto, ha resumido. Turull ha precisado que Junts no tomará una decisión en caliente y que tendrá en cuenta si «vale la pena seguir o no».

