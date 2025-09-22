Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Gabriel Rufián (ERC) e Ione Belarra (Podemos) dialogan durante una comisión parlamentaria. EFE

El traspaso de competencias de inmigración a Cataluña tensiona al bloque de investidura

Podemos estalla contra Junts y tacha de «gilipollez» su acusación de «anticatalanismo» mientras IU no revela el sentido de su voto

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:11

La toma en consideración este martes en el Congreso sobre el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña que PSOE y Junts pactaron en ... marzo está tensionando a todo el bloque de investidura. Sin los votos necesarios para sacarlo adelante, la cuestión ha enfrentado a Podemos -que con sus cuatro diputados pueden tumbarla- y a Junts. Paralelamente, ha abierto una brecha en el grupo parlamentario de Sumar por las dudas que esta proposición de ley genera en Izquierda Unida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El traspaso de competencias de inmigración a Cataluña tensiona al bloque de investidura

El traspaso de competencias de inmigración a Cataluña tensiona al bloque de investidura