Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto estudiará una nueva distribución
Míriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Nogueras llama a Sánchez cínico, hipócrita, mentiroso e irresponsable y le reclama que cumpla los acuerdos

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a tender este miércoles la mano a Junts, dos semanas después de la ruptura anunciada por Carles ... Puigdemont en Perpiñán. El líder del PSOE ha apelado al espíritu del acuerdo y ha reclamado a los junteros que hagan política en mayúsculas. Al mismo tiempo, Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso, ha acusado a los postconvergentes de bloquear la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  4. 4 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  5. 5 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  6. 6 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  7. 7 Valencia crece sobre la huerta
  8. 8 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  9. 9

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro
  10. 10

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»

Junts culpa a Sánchez del bloqueo y le insiste: «Nuestra relación se ha acabado»