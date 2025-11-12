Sánchez esgrime que los recortes y la privatización son también corrupción y ataca a Moreno y Ayuso

Pedro Sánchez ha salido hoy a la ofensiva en un debate parlamentario sobre la corrupción y la situación de la legislatura. En un momento enormemente ... delicado, después de que Junts certificara la semana pasada una ruptura de relaciones que desintegra la heterogénea mayoría que facilitó su investidura, con el fiscal general en el banquillo; sus últimos secretarios de Organización, uno pendiente de juicio y otro en prisión preventiva, y tras conocerse los audios de la 'fontanera' Leire Díez que apuntan a que actuó a las órdenes del PSOE para tratar de desacreditar a los investigadores de los casos que afectan a los socialistas, el jefe del Ejecutivo ha insistido en que no habrá elecciones generales hasta 2027 y ha convertido su intervención en un ejercicio de oposición a los Gobiernos autonómicos del PP.

El jefe del Ejecutivo ha despachado la parte de la comparecencia que, a instancias del PP, debía dedicar a rendir cuentas por los escándalos que lo salpican en apenas un minuto sin alusiones a asuntos concretos, más allá de una comparación para intentar minimizar su gravedad bajo su mandato. «Como saben, esta es una lacra que, a pesar de los numerosos avances de los últimos años, sigue afectando a nuestro país; así lo demuestran el caso de presunto cohecho y malversación que afecta a dos ex-secretarios de organización del PSOE y las más de 30 causas por corrupción que tiene abiertas el PP», dijo.

Con una alusión al plan estatal contra la corrupción -que ya presentó en julio, en el momento más caliente de la crisis por el 'caso Cerdán' que a punto estuvo de derribarlo, y que aún está pendiente de materialización- ha presumido de aplicar la «tolerancia cero» incluso con los casos propios y de colaborar con la justicia. Pero sobre todo, ha arremetido contra los Ejecutivos autonómicos del primer partido de la oposición.

«La corrupción en nuestro país adopta muchas formas. A veces son cargos públicos que cobran mordidas por hacer cosas ilícitas. A veces son comisionistas y lobistas que cruzan la frontera de la ley. Y a veces son partidos políticos que recortan y privatizan los servicios públicos a cambio de determinados favores o apoyos económicos de amplio espectro -ha esgrimido-. Es posible que esta última forma de corrupción no sea ilegal stricto sensu. Pero desde luego es inmoral y hace un daño tremendo a la mayoría de nuestro país»

Con ese argumento, se ha centrado en los ataques al presidente de Andalucía, Juanma Moreno -que se someterá a elecciones en la próxima primavera-, o a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusándolos de desmantelar los servicios públicos. Y, una vez más, ha reclamado la convocatoria de elecciones en la Comunidad Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón. Una exigencia que choca con su propia negativa a disolver las Cortes y llamar a las urnas.

Políticas sociales

Sánchez ha aducido que no hay razones para que él dé ese paso porque, pese a su situación de minoría, es capaz de generar mucha más estabilidad de la que la que ofrecieron anteriores Gobiernos de mayoría absoluta, como el último de Mariano Rajoy. «Y cuando llegue la hora de las elecciones en 2027: nos presentaremos con una economía que crece sólida, con más empleo creado que el que me encontré en 2018, con menos desigualdad, con Cataluña plenamente normalizada gracias a la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía, y con unas cuentas públicas más saneadas que hace siete años, todo ello, tras haber pasado guerras y pandemias, volcanes y una oposición destructiva», se ha felicitado.

Los socialistas insisten, pese a las amenazas de Junts, en que la posición del partido de Carles Puigdemont no les va a impedir seguir gobernando porque «gobernar no es solo legislar» y porque tratarán, dicen, de llevar a la Cámara baja normas de calado social contra las que sea complicado votar. Sánchez ha acusado al PP de ejercer una «oposición destructiva» carente de proyecto y «abonada al esperpento y rendida a la ultraderecha» . «Ahora parece que otros grupos parlamentarios se quieren abonar a ese bloqueo. Pero, por muchas razones que encuentren, ¿qué razones hay para bloquear una ley que protege a nuestros niños y adolescentes en los entornos digitales? ¿Qué motivos hay para que no salga adelante la ley de familias en un país como el nuestro que sufre un invierno demográfico? ¿y la ley de universalidad del sistema nacional de salud? …», ha dicho.

El presidente ha apelado a continuación al «espíritu de acuerdo de los grupos parlamentarios». «Estamos hablando de política con mayúsculas, al servicio de los ciudadanos, voten lo que voten, piensen lo que piensen -ha defendido- Porque la suerte de mucha gente depende de lo que aquí se aprueba».