La jueza rechaza investigar el itinerario de Mazón el día de la dana, pero lo estudiará si el presidente acepta declarar

Carlos Mazón no consigue escapar del círculo de la investigación de la dana. El presidente de la Generalitat pese a no estar investigado -sólo el ... TSJ puede hacerlo al estar aforado- es el objetivo de algunas acusaciones cuyas diligencias acaba de rechazar la instructora. Uno de los objetivos de las pesquisas solicitadas, por ejemplo, era conocer el itinerario del coche oficial de Mazón desde las primeras horas del día 29 de octubre hasta las 20 horas.

El presidente mostró una imagen del Cecopi que acredita su llegada a las 20.28, minutos después de que se enviara el mensaje masivo de alerta. Pero es cierto que existe un agujero negro en su agenda, el desconocimiento de qué hizo el dirigente popular desde el final de la comida en El Ventorro, alrededor de las 17.30 hasta su aparición en la reunión de Emergencias de L'Eliana (20.28). Mazón siempre ha dicho que estuvo en el Palau. Sin más detalles.

El dosier sobre el seguimiento del vehículo, no obstante, no se ha aceptado. Recuerda la jueza que esa diligencia está «destinada» a la investigación del dirigente del PP. Solo de esta forma se puede indagar sobre «la averiguación del nombre del conductor o conductores, de los vehículos oficiales, del TIP de los agentes, de la especificación de hora de salida y de regreso del parque móvil, desplazamientos en ese espacio de tiempo, así como si se han devengado dietas de hospedaje, restauración...»

«La condición de aforado impide que se acuerdan diligencias de investigación por este Juzgado», subraya el auto. La cuestión «no estriba en si se produce o no indefensión» sino en la carencia de jurisdicción. En este punto, la jueza reitera el ofrecimiento al presidente para que declarara como investigado. «Solo en el caso que se aceptara dicho ofrecimiento, como se expresó en el auto de 10 de marzo de 2025, procedería valorar su pertinencia».

Mazón nunca ha contestado de forma oficial al escrito de la jueza. No obstante, la instructora deslizó en un auto que lo había rechazado, conclusión a la que llegó por lo declarado en los medios de comunicación. En el supuesto de que el presidente quisiera comparecer -tendría que hacerlo con abogado- sería el momento de «valorar su procedencia», apuntó en respuesta a los datos de los vehículos.

No es la única petición alrededor de la figura de Mazón. Otra de las acusaciones reclama el análisis del fotograma que el presidente difundió para acreditar que llegó al Cecopi a las 20.28 horas, un momento que queda lejos de su primera versión «a partir de las siete de la tarde». La instructora aclara que no puede indagar sobre la autenticidad o no de esa imagen. «Este Juzgado no posee competencia respecto del análisis de la falsedad de dicha foto, que no ha sido aportada al procedimiento, por lo que no procede acordar la pericial interesada».