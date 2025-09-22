Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un ciberataque ruso al Ayuntamiento de Valencia afecta al riego del Jardín del Turia
Alberto González Amador Europa Press

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

González Amador había pedido que se suspendiera la causa mientras la Audiencia Provincial resuelve su recurso contra su procesamiento

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:59

Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ha quemado su penúltimo cartucho para esquivar el banquillo de los acusados o, cuanto menos, retrasar ... el juicio en el que se enfrentará a una acusación por doble fraude fiscal y falsificación documental. La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye de manera provisional causa tras la jubilación de la togada Inmaculada Iglesias, ha rechazado la pretensión del imputado de dejar en suspenso la causa en tanto en cuanto la Audiencia Provincial de Madrid resuelve el recurso que presentó este septiembre por su procesamiento dictado en mayo por Iglesias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Macrooperación contra una red de narcotráfico y blanqueo con más de 50 detenidos en la provincia de Valencia
  2. 2 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  3. 3 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  7. 7

    Nuevo revés para la automoción valenciana: una empresa de Paterna despedirá a 190 empleados
  8. 8

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros
  9. 9 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  10. 10 Dejan a un mena más de 24 horas en una silla en Zapadores por falta de plazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio

La jueza rechaza el intento del novio de Ayuso de retrasar su juicio