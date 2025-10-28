Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los pueblos de Valencia anuncian luto oficial, velas y conciertos por las víctimas
Santos Cerdán junto a varios periodistas en las inmediaciones de su domicilio, el pasado junio EFE

El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

El magistrado recuerda que Santos era el supuesto cabecilla de la trama y quién se encargaba de negociar las mordidas con las constructoras

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 28 de octubre 2025, 10:40

Comenta

Santos Cerdán seguirá en la cárcel, al menos por el momento. El juez del Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Ábalos-Cerdán-Koldo' en el alto ... tribunal, descartó este martes, por tercera vez, excarcelar al exsecretario de Organización del PSOE, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde el pasado junio. Puente, en su resolución, rechaza el argumento del «agravio comparativo» planteado por Cerdán, quien, en su último alegato, se quejaba de que seguía entre rejas a pesar de que José Luis Ábalos y Koldo García no han pisado la cárcel y de que ambos los pasados 15 y 16 de octubre se negaron a declarar. Y todo ello, a pesar de que el último informe de la Guardia Civil sobre el patrimonio del exministro abundaba en los indicios tanto contra el extitular de Transportes como contra su exasesor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  3. 3

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  4. 4 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  5. 5

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  6. 6 Tensión, insultos, cortes de tráfico y guerra de banderas por la presencia de Vito Quiles en la Universitat de València
  7. 7

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  8. 8

    Mompó no cierra la puerta a ser candidato a la Generalitat: «No lo sé, no tengo ni idea»
  9. 9 El asesino en serie Ferrándiz «tiene un futuro complicado» tras salir del anonimato
  10. 10

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo

El juez rechaza de nuevo excarcelar a Cerdán y niega el «agravio comparativo» con Ábalos y Koldo