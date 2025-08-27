El juez que investiga a Leire Díez asume otra denuncia por el audio contra el jefe de la UCO

El juzgado de Madrid que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez ha recibido otra denuncia remitida inicialmente a otro órgano por delitos ... de cohecho y tráfico de influencias. En este caso, el escrito fue presentado por la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASESGC). El colectivo considera que Díez tenía como «objetivo claro» obtener información comprometedora contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que dirige como policía judicial causas como las dirigidas contra el fiscal general del Estado o el 'caso Cerdán', y que lo hacía presuntamente «actuando en nombre de cargos del PSOE».

Esta información que se conoció tras la difusión no autorizada de unas grabaciones ilícitas realizadas en un despacho de abogados de Madrid, donde rige el secreto profesional. Sin entrar en este detalle, que se dirimirá en fase de instrucción, la asociación de uniformados pide investigar también a otros integrantes de ese encuentro: los empresarios Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn, acusado de fraude en la Audiencia Nacional por una causa de hidrocarburos y fugado de la Justicia española, y el abogado Jacobo Teijelo.

En cualquier caso, el juez del caso ya había decidida citar a los denunciados antes de conocerse esta nueva querella remitida por otro órgano. El instructor Arturo Zamarriego señaló para el próximo 11 de noviembre la comparecencia de Leire Díez como investigada y como testigos ese mismo día del citado abogado, que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán, en prisión preventiva, a Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Cerdán'.

Cuatro denuncias

La nueva denuncia judicializada asegura, además, que Díez habría presionando a sus interlocutores para sacar trapos sucios del teniente coronel Antonio Balas con la contraprestación de que, a cambio de esa información, los empresarios interrogados como Alejandro Hamlyn tuvieran una serie de beneficios en sus procedimientos penales.

Así las cosas, la asociación de guardias civiles reclama también que el Servicio de Criminalística analice el audio de WhatsApp aportado junto a su denuncia, a efectos de "comprobar la integridad del mismo y que no existan cortes o añadidos", así como para identificar las voces de los participantes forma fehaciente.

Al margen de la denuncia de ASESGC, se han presentado otras tres en los juzgados madrileños: la de colectivo provida Hazte Oír en el Juzgado de Instrucción número nueve, la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el 26 y la del colectivo Iustitia Europa en el 44. Esta última apuntó a la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, organización criminal y revelación de secretos.

Todos estos escritos acabarán en el Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, el primer en abrir diligencias por este asunto y quien ya ha citado a Leire Díez el próximo 11 de noviembre en calidad de investigada y al resto de señalados como testigos.