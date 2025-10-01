Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente PP y Vox desactivan un nuevo intento del PSPV de poner el foco en Camarero por la dana
Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, antes de testificar en el TS, en junio REUTERS

El juez confirma la validez de los audios que le sirvieron para encarcelar a Cerdán

Puente rechaza el último intento del exdirigente socialista de desmontar la causa e insiste en que no le investigó cuando era diputado

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:34

El instructor del Supremo Leopoldo Puente ha certificado la validez de las grabaciones realizadas por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y que le ... sirvieron el pasado junio para enviar a la cárcel a Santos Cerdán, ya que en ellas se escuchaba al hasta entonces secretario de Organización del PSOE dirigiendo supuestamente el amaño de obra pública en conversaciones con el exministro de Transportes y el propio Koldo García.

