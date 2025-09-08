Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Carolina Perles en un avance de la entrevista que pretende prohibir Ábalos Telecino

Una juez abre diligencias tras la petición de Ábalos de prohibir la emisión de la entrevista a su exmujer esta noche

La magistrada ha pedido informes a la Fiscalía después de que el exministro haya reclamado que se secuestre el programa de Telecinco en el que interviene Carolina Perles

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:48

La magistrada María Luisa Prieto, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid, ha abierto diligencias después de que José Luis Ábalos haya pedido ... que se prohíba la emisión la noche de este lunes en Telecinco de una entrevista a Carolina Perles, la última de las tres exmujeres del exministro de Transportes.

