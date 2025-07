La hermana pobre

Como preámbulo a la reforma sobre el poder judicial, se está aplicando desde 1 de julio, la reforma de la Administración que le sirve. Precedida ... de una subida de sueldo a los Cuerpos Superiores y la creación de una estructura jerárquica de base exclusivamente política en una búsqueda de adeptos ya no solo en el Poder Judicial en sí sino además en la cabeza de su Administración: los LAJS.

Unos meses atrás el señor Bolaños mantenía que si un Juzgado cuesta 400.000 euros y un juez 80.000 euros, ¿cuántos jueces se podrían nombrar con el dinero de un Juzgado?. Traduzcamos, un Ford Focus cuesta 25.000 euros, ¿cuántos se pueden construir sin factoría?, el resultado en ambos casos es cero. Sin oficina judicial no hay resoluciones. En la Comunitat disfrutamos del discutible honor de tener los funcionarios de Justicia peor retribuidos del Estado, pero de los primeros en cargas de trabajo, mientras el señor ministro dice a nuestra consellera, que no necesitan financiación porque con la nueva organización se van a ahorrar tres millones anuales en personal, tremendo objetivo, que llenará de satisfacción a profesionales y usuarios de este servicio público. Obvio la Justicia no interesa. Desde STAJ denunciamos esta mascarada que no busca mejorar el servicio público de justicia, sino pura cosmética y populismo. Relato le llaman.