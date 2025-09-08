Jorge Rodríguez: «Mónica Oltra sabe que tiene las puertas abiertas de par en par y sería muy bien recibida» Ens Uneix arranca el curso político con las firmas necesarias para la rebaja del listón electoral y saca pecho de su influencia en la agenda política valenciana

Ens Uneix, el partido municipalista que preside el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, inicia el curso político sacando pecho de su acción de gobierno municipal y en la Diputación de Valencia y de su capacidad de influencia «allá donde se toman las grandes decisiones».

En una rueda de prensa celebrada en su sede de Ontinyent, Rodríguez, junto a la secretaria general de Ens Uneix, Natàlia Enguix, han reiterado su objetivo de que su voz se escuche en les Corts Valencianes y continuar consiguiendo el máximo de inversiones de todas las administraciones para «ir mejorando el día a día de nuestra ciudad y de nuestra comarca».

Sobre la expansión de la formación municipalista por la Comunitat, Rodriguez, aprovechando que este lunes se ha iniciado el curso escolar, ha utilizado la expresión «progresa adecuadamente» y ha asegurado que cuentan con candidatos y candidatos en algunas ciudades también de las comarcas de l'Horta y siendo conscientes que les queda «muchísimo trabajo por delante», «estamos muy contentos porque mucha gente se está acercando a nosotros, gente que no hemos tenido que ir a buscar, sino que han sido ellos y ellas mismas las que se han interesado por nuestra propuesta».

Al respecto que entre esas personas no ha estado Mónica Oltra, «Somos nosotros los interesados», ha apuntado y ha subrayado que «Mónica sabe que tiene las puertas abiertas de par en par, yo lo he dicho públicamente, lo he hecho en multitud de ocasiones y por supuesto yo se lo he trasladado personalmente, que sabe que esta es su casa y que sería pues muy bien acogida».

Por el momento, inician el curso político con las firmas necesarias para poder llevar a les Corts el debate de la rebaja del listón electoral del 5% al 3%, tras una campaña que aún van a continuar unas semanas más antes de entregarlas y sean validadas por la Junta Electoral. «No sabemos si lo conseguiremos, pero estamos trabajando para que sea posible», ha asegurado.

Seducir al PP

Desde Ens Uneix, son conscientes de que los partidos mayoritarios no son partidarios de esta rebaja electoral, no obstante Rodriguez ha mostrado su esperanza en contar con el apoyo de los partidos de izquierdas.«Sabemos, y así lo esperamos, que PSPV y Compromís votarán favorablemente porque así nos lo han expresado y también promovieron en la anterior legislatura una modificación parecida. Con el PP es donde probablemente tendremos que hacer una tarea de negociación y de seducción porque hay una realidad que es que la desafección política cada vez es mayor», ha manifestado y ha insistido en que, independientemente de que les beneficie a ellos, creen firmemente que es una propuesta que «mejora la calidad democrática y puede ayudar a reducir esa desafección».

Por su parte, la secretaria general, Natàlia Enguix, ha subrayado el hecho de que Ens Uneix está «marcando la agenda política valenciana desde Ontinyent, desde el trellat y desde la experiencia» y al respecto ha defendido la capacidad de influencia para atraer inversiones al municipio como el nuevo hospital o la facultad de veterinaria un nuevo palacio de justicia.

«Lo hemos conseguido gracias a la fuerza ya los votos de nuestra gente, de la ciudadanía, que nos ha dado esa capacidad de poder ser influyentes allá donde se toman las grandes decisiones», ha manifestado.

«Podríamos haber hecho lo más fácil, pero arriesgamos», ha insistido y defendido su papel en la Diputación de Valencia. «Los alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca saben que tienen hilo directo en la Diputación y que cualquier problema es para nosotros una oportunidad», asegura.

También ha resaltado el papel de «dique de contención» que están teniendo contra la extrema derecha. «Somos los garantes de que la Diputación aplique políticas de igualdad y de memoria democrática, que, por cierto, tienen los mayores presupuestos de la historia. Además, vamos a salvar las actividades de la Academia Valenciana de la Llengua», ha asegurado Enguix.

Dardo a Torró

«Estamos cumpliendo con el mandato que la ciudadanía de Ontinyent y de la Vall d'Albaida nos hizo» y ha remarcado que «una cosa es de Ontinyent, ocupar cargos sin más y otra es aprovechar esos cargos para conseguir esos cargos para conseguir inversiones para tu ciudad y la comarca. Hay personas que sólo se dedican a ir de cargo en cargo sin que eso se traduzca en nada. Nosotros, tanto Jorge Rodríguez como yo sentimos mucho orgullo de ser de Ontinyent, vivir aquí, de ocupar cargos en la administración, pero sobre todo orgullosos de que los cargos son en beneficio de nuestra ciudad y nuestra comarca», en clara alusión a la secretaria de organización del PSPV, la ontinyentina Rebeca Torró.