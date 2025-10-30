Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El precio de la luz cambia este jueves 30 de octubre: las horas más caras y las más baratas para usar los electrodomésticos
Carlos Mazón y Pedro Sánchez, en el Cecopi dos días después de la riada. EP

¿Pero por qué no se hablan?

El muro levantado entre Gobierno y Generalitat un año después de la dana lastra la recuperación en la zona cero y alienta el descrédito de la política

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:33

Comenta

De aquel «¿por qué no te callas?» de Juan Carlos I a Hugo Chávez han pasado ya 18 años. El disparatado expresidente de Venezuela tratando ... de confrontar con Rodríguez Zapatero más allá del mínimo respeto institucional. El exceso de locuacidad, la incontenencia verbal, el charlatanismo para no decir nada… y sin embargo, aquí y ahora, un año después de la dana más terrible, cuando más falta haría el diálogo entre administraciones, el silencio más absoluto. La nada. Ni diálogo ni contacto ni nada que se le parezca entre el Gobierno central –léase Pedro Sánchez- y el autonómico, con Carlos Mazón a la cabeza. Un muro levantado entre ambos, incapaces de constituir una comisión mixta para ordenar las prioridades de la reconstrucción, de sentarse a hablar de las necesidades de la provincia de Valencia, de actuar como políticos de altura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  2. 2 La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios
  3. 3 VÍDEO | Familiares de las víctimas de la dana increpan a Mazón a la entrada del funeral
  4. 4

    Funeral de Estado en Valencia en medio de la tensión política
  5. 5 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  6. 6

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  7. 7 Moncloa rectifica y habrá saludo de los Reyes y Sánchez a familiares de víctimas de la dana
  8. 8 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  9. 9

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  10. 10

    Una orden de Abascal llevó a Vox a tumbar la Zona de Bajas Emisiones de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Pero por qué no se hablan?

¿Pero por qué no se hablan?