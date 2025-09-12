Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La exvicepresidenta y exlíder de Compromís Mónica Oltra. Ivan Arlandis

El espejo en el que Compromís no quiere mirarse

La complicidad de Jorge Rodríguez con Mónica Oltra contrasta con la distancia que los dirigentes de Mes mantienen con la exvicepresidenta

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:01

«Muchísimos votantes no entenderían…». Joan Baldoví lanzó este miércoles un mensaje contundente a Mónica Oltra por su coqueteo con el partido de Jorge Rodríguez. ... El síndic de Compromís en Les Corts vino a decir que la exvicepresidenta se está permitiendo el lujo de dejarse ver con el líder de un partido que en verano de 2023 propició que la presidencia de la Diputación de Valencia recayera en manos del PP. Y es cierto, tanto como que por esa misma época Compromís no tuvo problema en recibir los votos del PP para que Maria Josep Amigó se convirtiera en secretaria segunda de Les Corts y le cortara el paso a Josefina Bueno, la candidata del PSPV.

