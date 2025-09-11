Baldoví avisa: «Los votantes no entenderían que Oltra esté con un partido que hace que el PP presida la Diputación de Valencia»

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha referido este miércoles a las ofertas que Ens Uneix, el partido que dirige Jorge ... Rodríguez, para que la exvicepresidenta y exlíder de Compromís Mónica Oltra sea el cartel electoral de su partido para optar en 2027 a la alcaldía de Valencia. Baldoví, entrevistado en À Punt, ha señalado que «muchísimos votantes» no entenderían la incorporación de Oltra a un partido que ha propiciado que el PP presida la Diputación de Valencia.

A Baldoví se le ha preguntado directamente si ve a Oltra en un partido que no sea Compromís. El diputado autonómico ha señalado que sobre el futuro de la exlíder nacionalista «hablan todos, pero la que debe de hablar es ella, que debe de tomar la decisión que considers oportuna». Además, Baldoví ha recordado que todos los dirigentes de Compromís «han dicho que la coalición es su casa y no se entendería Compromís sin la participación indispensable de Oltra».

Dicho eso, Baldoví ha querido remarcar que «muchísimos votantes no entenderían que Oltra o Compromís estuvieran al lado de un proyecto (en alusión al partido de Jorge Rodríguez) que está apoyando al PP y que ha hecho que el PP tenga la Diputación de Valencia, apoyada también por Vox». Un partido, ha añadido, «que está apoyando a un presidente –en referencia a Vicent Mompó- que es capaz de declarar una cosa en televisión (sobre la dana) y ante el juez se desdice para hacer que la coartada de Mazón se aguante. Mompó habría podido ser un presidente razonable de la derecha y al final es un cómplice de las coartadas de Mazón».

Desde hace varios meses Jorge Rodríguez y Mónica Oltra no han ocultado una sintonía que, fuentes del entorno del exdirigente socialista vinculan a la relación de amistad que ambos mantienen. Ambos se volvieron a dejar ver la semana pasada en una cafetería del centro de Valencia, encuentro que volvió a avivar los rumores sobre una oferta, la de que Oltra sea el cartel electoral de la Unió Municipalista –la marca de Ens Uneix- para optar a la alcaldía de Valencia.

De hecho, los dirigentes de la formación nacida en la Vall d'Albaida no niegan el ofrecimiento. El propio Rodríguez lo volvió a confirmar esta semana en una comparecencia ante los medios de comunicación. La oferta a Oltra quedaría condicionada a la resolución de la situación judicial de la exvicepresidenta, pendiente de que la Audiencia decida si le abre o no juicio por encubrimiento en el caso de los abusos sexuales por los que fue condenado su exmarido.

Oltra guarda silencio respecto a su futuro, probablemente a la espera de que se resuelva esa incógnita en los tribunales –el juez y el fiscal defienden el archivo del caso-. No obstante, el 'coqueteo' con el partido de Rodríguez coincide con el creciente mar de fondo existente en Compromís, en particular tras la decisión de Mes de que su diputada en el Congreso Àgueda Micó abandonara el grupo de Sumar en el Congreso de los Diputados y se incorporara al Mixto.

Una decisión no compartida por Iniciativa, el partido de Oltra, que optó por mantener en el grupo de Sumar a su diputado nacional Alberto Ibáñez.

A Baldoví se le ha preguntado también por la situación que genera que cada uno de estos dos diputados de Compromís forme parte de grupos parlamentarios distintos en el Congreso –Micó en el mixto e Ibáñez en el de Sumar. Preguntado por cuál de los dos diputados representa la voz de Compromís en la Cámara Baja, Baldoví ha dicho que «los dos defenderán los intereses del pueblo valenciano. Pueden haber matices, pero en el fondo defienden los intereses del pueblo valenciano».