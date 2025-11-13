Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Bonoloto de hoy deja más de 158.324 euros entre cuatro jugadores y deja un premio en un municipio de solo 4000 vecinos
Diana Morant y Pedro Sánchez, a su llegada este miércoles al hemiciclo del Congreso. EP

El control parental, versión PSPV

La dirección de Morant vigila la asistencia de la militancia a sus actos sin aclarar si varias faltas se consideran desafección leve, y si muchas ausencias convierten en facha al que las protagonice

JC. Ferriol Moya

JC. Ferriol Moya

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:29

Comenta

El socialismo valenciano camina a la búsqueda de una convocatoria electoral. Para este sábado, la dirección que encabeza Diana Morant anuncia un acto público con ... la presencia de la también ministra de Ciencia, de la delegada del Gobierno y líder del partido en Valencia, Pilar Bernabé, y de la secretaria de Organización del PSOE, la también valenciana Rebeca Torró. En la convocatoria, la imagen de Morant rodeada de un halo realmente llamativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  2. 2

    Abascal, a Feijóo: «¿Se va a comprometer Pérez Llorca a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
  3. 3 Dani Martín emite un comunicado tras sus polémicas palabras en Valencia: «El cúmulo de torpezas con las que a la gente le gusta levantarse»
  4. 4

    Las angustiosas llamadas el día de la dana a la teleasistencia: «Si está en casa tiene que estar muy mal. Porque está el agua hasta arriba»
  5. 5

    Teresa Ribera, 380 días después: la exministra reaparece en Bruselas para hablar de la dana sin pisar Valencia
  6. 6

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  7. 7

    Fuente del Jarro, una ratonera en hora punta
  8. 8

    Las tres discotecas valencianas que pelearán por convertirse en la mejor del mundo la próxima semana
  9. 9

    Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto de Valencia estudiará una nueva distribución
  10. 10

    El Ayuntamiento de Valencia acudirá a los tribunales para defender su Zona de Bajas Emisiones si persiste el bloqueo de la oposición

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El control parental, versión PSPV

El control parental, versión PSPV