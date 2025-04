Izquierda y derecha se culpan unos a otros de las amenazas de muerte a Mazón

Ante las amenazas de muerte a Mazón, todos los partidos coinciden en considerar necesario mantener un buen tono, cosa que no ha ocurrido desde hace ... meses, una crispación incrementada por las discrepancias entre izquierda y derecha por la gestión de la dana. Y, a partir de ahí, precisamente, las culpas y responsabilidades se sitúan en la acera contraria. Para el PP y Vox, desde la oposición se ha generado un clima que al final deriva situaciones como la relacionada con las amenazas, que todos los partidos, sin excepción, ha denunciado. Compromís ha sido el más señalado por la derecha por considerar que participa activamente en escalar la animadversión contra el presidente de la Generalitat. Los nacionalistas lo niegan y señalan que su lenguaje en Les Corts no hace otra cosa que trasladar la indignación de la población hacia Mazón. Los socialistas, por su parte, consideran que la situación actual deriva del modo en que la derecha normalizó e incluso jaleó las agresiones en Paiporta que provocaron la salida precipitada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita de los reyes al municipio más afectado por la dana.

La izquierda ha señalado que el «clima de conflictividad verbal» en la política valenciana no debe «banalizar» las manifestaciones ciudadanas contra la gestión de la dana del 29 de octubre. Vox ha instado a calmar los «ánimos» y ha denunciado una «doble vara de medir» por parte del Gobierno y de la izquierda ante este tipo de insultos, un contubernio en el que ha vuelto a incluir a la prensa en general. Y el PP ha pedido «despolitizar cualquier tipo de protesta» y ha criticado que «el Ministerio del Interior no dé información intencionadamente que ha habido una detención» por amenazar a Mazón. El síndic popular ha reconocido, además, su desacuerdo con el tono utilizado por uno de sus diputados cuando comparó a la líder del PSPV, Diana Morant, con una caniche, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, con una perra ratonera.

En general, se ha producido un ligero acto de contricción por parte de los partidos, si bien no se ha dejado de aprovechar para indicar que fueron los rivales quien iniciaron o intensificaron la crispación. Compromís ha puesto ejemplos de dirigentes del Consell de la coalición que fueron amenazados durante la etapa del Botánico sin que se produjesen detenciones.

Desde el PSPV, José Muñoz ha condenado «sin ningún tipo de condiciones» estas amenazas porque «no caben en democracia», por lo que ha pedido que «caiga el peso de la ley» sobre el arrestado. Dicho esto, ha subrayado que los socialistas son «duros en la crítica pero respetuosos», mientras considera que «Mazón no puede decir lo mismo» por «echar más gasolina al fuego» por sus críticas al presidente del Gobierno.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha advertido que «se están exacerbando los ánimos» en Les Corts y ha pedido no «incendiar la calle» con estas posiciones, algo en lo que «todos» deberían colaborar: «Tenemos que ser comedidos en nuestros planteamientos, pero eso no significa que no llamemos a las cosas por su nombre».

«Una serie de personas, incluso parientes de algunos representantes de partidos políticos del Botànic, insultaron al presidente en Castellón», ha destacado Llanos.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha defendido que «en una democracia no se pueden permitir las amenazas» y que no se deben «utilizar» políticamente. El nacionalista ha negado que Compromís esté detrás de las protestas a Mazón en actos como su visita de la semana pasada a las fiestas de la Magdalena en Castellón y ha considerado que los populares «banalizar» e instrumentalizan las protestas por «la desesperación de un PP que ve que cada mes salen a la calle miles y miles de valencianos» para pedir la dimisión del jefe del Consell.

Juanfran Pérez Llorca, síndic del PP, también ha recordado que en la visita de Mazón a Castellón hubo «dirigentes de Compromís haciendo una quedada a través de redes sociales para que la gente fuera allí», en refererencia al ex secretario autonómico Enric Nomdedéu, por un mensaje en redes sociales para «saludar» a Mazón, si bien Nomdedéu se refería a una presencia que no se produjo, un día antes del momento en que Mazón fue increpado. Pérez Llorca ha apostado por rebajar la «crispación» y ha agradecido que la izquierda condene las amenazas.

«También es triste, y también lo quiero condenar, que no se dé la información intencionadamente por parte del Ministerio del Interior que había habido una detención», ha añadido el dirigente popular, al considerarlo «preocupante» y ha llamado a «mostrar muchísimo respeto a todos los damnificados, pero los políticos tenemos margen de sobra para manifestar nuestra opinión y hay que dejar a las asociaciones de víctimas en paz» porque «no necesitan la tutela de ningún partido político».