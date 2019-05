Intervención duda si validar las cuentas de Canal 9 al estar sin firma Una cámara de Canal 9, en una retransmisión deportiva. / r. milan Los liquidadores alegan que ya no tienen capacidad para aprobarlas porque cesaron en sus funciones el pasado septiembre JC. FERRIOL MOYA Valencia Jueves, 30 mayo 2019, 19:55

Bajar la persiana de Canal 9 lleva camino de convertirse en el cuento de nunca acabar. Intervención de la Generalitat no ha decidido aún si dar su visto bueno a las cuentas del ente correspondientes al ejercicio de 2018 porque no llevan firma. La decisión implicaría bloquear el cierre definitivo de la vieja televisión autonómica, un proceso que arrancó con el final de sus emisiones a finales de 2013 y que, cinco años y medio después, sigue sin culminar.

¿A qué obedece el planteamiento de la Intervención? Tal y como ha venido detallando este diario, los liquidadores de Canal 9 han finalizado en los últimos meses su labor para extinguir la vieja RTVV, por un lado el ente y por el otro la sociedad mercantil. En el primer caso, los liquidadores presentaron la formulación de las cuentas de 2017, pero no las correspondientes al ejercicio de 2018. De hecho, cesaron en su responsabilidad antes de que finalizara ese ejercicio. Sin esa formulación, las cuentas no pueden remitirse a una empresa auditora para que las informe y valide.

Sin el visto bueno de la auditoría, la liquidación no puede llevarse para su inscripción al registro mercantil. Aunque este suele ser el paso previo para la adscripción de activo y pasivo, en el caso de Canal 9 esa circunstancia ya se ha producido. Es después de ese proceso cuando se puede considerar efectiva la liquidación.

Intervención quiere que alguien se haga responsable de las cuentas de RTVV de 2018

Fuentes cercanas a los liquidadores recordaron ayer a este diario que su cese por acuerdo del Consell se produjo el 7 de septiembre de 2018. Y que pese a que la administración autonómica no pidió en su momento que se formularan las cuentas de 2018, sí que se facilitó a la auditora contratada por la viceintervencion unas cuentas completas. «Lo que ahora se nos pide es que entreguemos esas cuentas una vez cesados», señaló la misma fuente, que remarcó que esas cuentas ya están en manos de la viceintervención, que lo que ahora pide es que se le envíen las cuentas con firma electrónica, a pesar de que los liquidadores están cesados. «Las cuentas están y eso es lo importante», se remachó.

El criterio de la Intervención es distinto. Sin la valoración favorable por parte de este órgano, el Consell no puede dar luz verde definitiva a la liquidación. El informe del interventor debe acompañar a la auditoría -que en el caso del ente ya está hecha-. Puede ser favorable, que significa una aprobación tácita de las cuentas, sea o no con salvedades. Desfavorable, cuando se considera que no reflejan la imagen fiel de la sociedad. O, en un tercer caso, no llevar su firma, que implica que existen defectos formales graves que impiden un pronunciamiento sobre los documentos. En el caso del ente y las cuentas correspondientes a 2018, la posición del auditor podría ser esta última.

¿Y cuáles son las consecuencias? El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó hace pocas fechas el cese de los tres liquidadores encargados de la extinción de la empresa: Francisco Gómez Barroso, Agustín Arenas Morcillo e Ignacio González Baixauli, después de que estos dieran por auditadas las cuentas de la sociedad mercantil y la correspondiente extinción perfectamente inscrita en el Registro. Sin liquidadores, la firma de las cuentas del ente de 2018 que reclama la viceintervención podría recaer en la secretaría autonómica de Comunicación, que tendría que asumir así la responsabilidad sobre la situación contable del ente en el ejercicio de su liquidación.