La infrafinanciación de la Comunitat, la gran perdedora en Les Corts

La financiación se ha convertido en la gran perdedora en la votación de las propuestas de resolución del debate de política general en Les Corts. ... Por inesperado y porque es la primera vez en más de una década que la infrafinanciación de la Comunitat no se convierte en un asunto ganador en la Cámara valenciana por parte del partido que sostiene al Consell.

Las propuestas de resolución que se han votado en Les Corts no tienen, en realidad, efectos ejecutivos. Son declaraciones de intenciones, documentos políticos que sirven para constatar trayectorias, proyectos de futuros de cada grupo. Declaraciones de intenciones, símbolos. Y en este sentido, es evidente que no ha buenas y nobles intenciones de ir de la mano por parte de los grupos valencianos tras un conjunto de votaciones que simbolizan una completa desunión. La falta de capacidad de los valencianos de defender juntos en Madrid intereses comunes queda, de nuevo, perfectamente retratada.

Cuando el PSPV presidía la Generalitat, a partir de 2015, se alcanzaron enormes consensos. El PP asumía la necesidad de cambiar la balanza financiera valenciana, a pesar de que Rajoy estaba en la Moncloa. Sin embargo, esa unidad comenzó a romperse con la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno y la falta de empeño del PSOE nacional, que provocó que el PSPV comenzase a ponerse de perfil en el asunto hasta que, finalmente, abandonó incluso las tesis de la plataforma Pel Un Finançament Just, donde los sindicatos y la patronal ejercían de punta de lanza y los partidos les escoltaban.

Esa discrepancia termina ahora de cristalizar. La votación de propuestas de resolución ha arrojado varias situaciones esperada y una sorpresa. Entre las esperadas, que la izquierda no ganase en nada. La polarización es de tal nivel que no ha habido ningún tema, ningún punto de los 45, en que los partidos valencianos se hayan unido para votar juntos.

La máxima unidad se ha producido cuando PP se sumaba a PSPV y Compromís para dejar solo a Vox en materia de Vivienda, Inmigración y, especialmente, Igualdad. En materia de los derechos relativos a las mujeres y colectivos LGTBI, la discrepancia entre populares y voxistas es muy evidente, de tal forma que el PP también ha registrado una derrota en sus propuestas sobre Igualdad, ya que Vox nos las han apoyado, al igual que socialistas y nacionalistas.

Sin embargo, la que ha generado un aplauso y una sorpresa mayúscula ha sido la propuesta 58861, relativa a la financiación, presentada por el PP. La defendió la popular Contelles, el turno en contra corrió a cargo del socialista Gaspar. Ni pío dijo Vox, que finalmente ha votado en contra, algo habitual en todos puntos relacionados con la financiación autonómica. Y Compromís se ha abstenido.

Como los socialistas valencianos se han tenido que alinear con las tesis de Sánchez, adaptadas a las necesidades de pactar con el independentismo catalán, los dos grandes partidos en la Comunitat hace ya dos o tres años que no coinciden. La quita de la deuda, el fondo de nivelación o el FLA les ha distanciado.

Si a eso se suma que Compromís no ha querido decantarse por la propuesta del PP en materia de financiación, el desajuste económico que mantiene las arcas de la Comunitat en estado de quiebra se ha quedado sin votos para sacar adelante una iniciativa propositiva en Les Corts.

Se trata de una derrota tremendamente inusual en una década cuando llega de la mano del partido mayoritario en la Cámara. PSPV y Vox, juntos y a la contra, han obrado lo inesperado. Todo es susceptible de empeorar en lo que se refiere a los consensos que los políticos valencianos deberían considerar prioritarios y al margen de las trifulcas partidistas.