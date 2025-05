Infancia recrimina a las comunidades del PP llevar 0 propuestas para el reparto de menores

Almudena Santos Lunes, 5 de mayo 2025, 20:55 Comenta Compartir

Las comunidades autónomas se han reunido este lunes, 5 de mayo, con el Ministerio de Infancia y Juventud para tratar el reparto de menores extranjeros ... no acompañados. Un encuentro en el que el departamento que encabeza Sira Rego no ha dado a conocer el número de jóvenes sobre los que cada gobierno regional tendría que asumir la tutela debido a que estaban abiertos a cambiar los criterios que están recogidos en el decreto ley que el Congreso de los Diputados aprobó hace dos semanas. No obstante, dada la tensión existente entre los territorios liderados por el PP, y que para poder modificarlos era necesaria la unanimidad entre todas las autonomías, no ha sido posible. De hecho, la cabeza de ramo ha recriminado a estas regiones que hayan acudido a la Conferencia Sectorial «con 0 propuestas» y que, incluso, hayan tratado de «declarar ilegal» el acta de la última reunión.

No obstante, Rego ha señalado, al terminar la Conferencia, que otorga de nuevo 10 días a las comunidades para que actualicen los datos de sus sistemas de acogida para, posteriormente, calcular cómo quedaría el reparto de los 4.000 menores que saldrán de Canarias y 400 de Ceuta. En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

