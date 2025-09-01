Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Salvador Illa, president de la Generalitat, y Carles Puigdemont, líder de Junts R.C

Illa y Puigdemont se reunirán mañana en Bruselas

El encuentro se producirá en la delegación del Govern en la capital belga

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 1 de septiembre 2025, 08:20

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se reunirán mañana martes en Bruselas. El encuentro se producirá en ... la delegación del Govern en la capital belga.

