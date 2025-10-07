Illa se aferra a ERC y comunes para aprobar sus primeros presupuestos El presidente de la Generalitat catalana lanza una batería de anuncios sociales para tratar de atraer a ERC y los comunes a los Presupuestos

Cristian Reino Barcelona Martes, 7 de octubre 2025, 18:59

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha anunciado este martes en el Parlament que impulsará la construcción de unas 210.000 viviendas nuevas ... a partir de 2028. Entre el 40% y el 50% de esos pisos serán de protección oficial y la propuesta del Govern es que se puedan edificar mediante una colaboración entre la empresa privada y la administración pública. Illa ha lanzado esta promesa en el marco del debate de política general de Cataluña (la versión autonómica del debate sobre el estado de la nación del Congreso). Se da la circunstancia, de que el año pasado, en su primer debate sobre la situación de Cataluña tras su investidura, el líder del PSC prometió la construcción de 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030. «Si el mercado no funciona, hay que intervenir», ha asegurado. Illa ha llamado a un «acuerdo de país» para afrontar el problema de la vivienda, que ha situado, junto a la seguridad, como la prioridad de su mandato. Ha reclamado aumentar la plantilla de la Policía catalana, se ha comprometido a aumentar la cifra de bomberos y las plazas de medicina y ha prometido reducir a la mitad la lista de espera para las ayudas a la dependencia o la discapacidad.

El debate de política general pone a prueba la estabilidad del Govern y el acuerdo de Bruselas, suscrito entre el PSOE y Junts. La estabilidad de Illa depende de que Sánchez ceda con ERC en el modelo de financiación y la estabilidad de Sánchez depende en parte de que Illa ceda con Junts en las votaciones de este jueves en las propuestas de resolución. Illa ha anunciado una batería de medidas sociales, como un guiño a sus socios de investidura: Esquerra y los comunes, que siguen sin avenirse a negociar los Presupuestos. El Govern del PSC gobierna en solitario desde hace más de un año. Recibió el apoyo para la investidura de ERC y los comunes, pero estas dos formaciones se resisten a apoyar al Govern. Illa ha asegurado que su «prioridad es tener unos buenos presupuestos cuanto antes». Hasta la fecha, su prioridad era empezar 2026 con las cuentas aprobadas. El presidente de la Generalitat ha pedido paciencia a ERC y ha insistido en que cumplirá los acuerdos y presentará su propuesta de financiación singular. En este punto, ha reclamado «altura de miras» a los grupos, tanto en lo que hace referencia a los Presupuestos y a la financiación. «Podemos encontrar puntos de acuerdo», ha señalado. En el inicio de su intervención, ha reclamado la aplicación «ágil» y «plena» de la ley de amnistía. «Hoy falta gente, faltan Carles Puigdemont y Lluís Puig», ha denunciado. Semanas atrás, el líder del PSC viajó a Bruselas a reunirse con Puigdemont.

