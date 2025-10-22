Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. EP

El discurso de Bildu en el Congreso contra «el fascismo» desata una bronca entre el Gobierno y el PP

Pedro Sánchez anuncia que publicará un catálogo de elementos y símbolos franquistas para que sean retirados de las calles

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 09:33

Comenta

Una intervención de la portavoz de Bildu en el Congreso sobre la supuesta «impunidad del fascismo» en España ha desatado una bronca de alto voltaje ... entre el Gobierno y el PP. «Estamos viendo organizaciones fascistas, franquistas, ultras o directamente nazis que actúan con total impunidad en este Estado y un Gobierno se hace valer por lo que hace. Esperamos que actúen decididamente para acabar con esos aspectos de impunidad del fascismo porque nos estamos jugando los derechos de la ciudadanía», ha asegurado Mertxe Aipurua en la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja.

