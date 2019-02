El Gobierno margina la financiación autonómica en la cumbre con el Consell La ministra Batet saluda, ayer, a Ximo Puig en Valencia. / damián torres La principal reivindicación del Ejecutivo valenciano esta legislatura se abordará en otra cumbre con Hacienda al descartarse como una «materia propia» del encuentro A. CERVELLERA Martes, 5 febrero 2019, 00:48

Valencia. La reforma de la financiación autonómica ha sido la principal reivindicación del Consell que comparten PSPV y Compromís. Ximo Puig, presidente de la Generalitat, no dudó en reclamar una y otra vez un cambio del modelo ante el Gobierno del PP. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa dio esperanzas a la Generalitat pero, pese al optimismo inicial, el Ejecutivo central no tardó en admitir que sería casi un milagro abordar la reforma esta legislatura. Ayer, el Gobierno central volvió a echar un jarro de agua fría al Consell al marginar este debate en la cumbre bilateral en la que participarán ambos.

La primera reunión de estas características que tendrá lugar el próximo 21 de febrero dejará en un segundo plano la financiación autonómica para centrarse en las políticas de empleo. Así lo anunció la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, tras reunirse con Puig ayer en el Palau de la Generalitat. Tras el encuentro, Batet recalcó que esta no es una «materia propia» de la cita y recordó que el Gobierno es «muy consciente» de que para la Generalitat se trata de un asunto prioritario, aunque es una cuestión multilateral que no puede tratarse como tal. «Sí quizá algún extremo, pero no el modelo», apostilló Batet. La ministra rememoró que esta no es ninguna novedad ya que el presidente Pedro Sánchez ya apuntó que iba a ser casi imposible que la reforma pueda salir adelante y trató de evitar que esta cuestión empañara la buena sintonía que trasmitieron los dos dirigentes socialistas. Por ello, se elogió la actitud de colaboración.

Batet consideró que el objetivo realista del Gobierno es continuar trabajando en esta cuestión en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y avanzar en determinadas cuestiones para que el nuevo modelo pueda ser aprobado la próxima legislatura. Como compensación a la falta de reforma de un sistema que está caducado desde 2014 y que admitió que es perjudicial para la Comunitat, la ministra de Política Territorial destacó que están los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que este año, después de muchos ejercicios destinando una inversión muy reducida respecto al peso poblacional, rozan el 10% de la inversión territorializada nacional. Pese a ello, su defensa de las virtudes de las cuentas quedó empañada, ya que mientras se reunía con Puig, ERC anunció una enmienda a la totalidad y dejó al proyecto casi sin posibilidades de prosperar.

La cita abordará cuestiones como el empleo, el turismo o las infraestructuras

Por su parte, el jefe del Consell afirmó que la financiación autonómica «no va a ser el punto central» de esta supuesta cumbre, aunque quiso dejar claro que se hablará de ella. El presidente justificó que quede relegada porque esta es una cuestión que se abordará con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incidió que es quien tiene la interlocución en este campo y que visitará Valencia la semana siguiente a la comisión bilateral. Aún así, indicó que al estar presentes representantes del ministerio de Montero en la cumbre se tratará de una forma u otra. La reivindicación se mantiene y «no se aplaza» o se «deja fuera» el debate en torno a la financiación, según Puig, que reiteró que este Consell es «absoluta y radicalmente coherente» en su defensa del cambio del modelo.

Con la principal reivindicación del Consell en un segundo plano la reunión bilateral tendrá otros protagonistas y todos ellos estarán relacionados con el empleo y la actividad económica de la autonomía. Como se comunicó después de la reunión, se abordarán cuestiones como la política industrial, las infraestructuras de transporte, el turismo o la crisis en el sector citrícola. El orden del día de esta cumbre no está aún cerrado como tampoco los participantes en la cita. Batet sí que confirmó que ella misma participará en el encuentro y que le acompañarán, como es habitual en este tipo de cumbres, secretarios de estado de materias que vayan a ser abordadas. Del Consell se espera que participe Puig y secretarios autonómicos que podrían estar encabezados tanto por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, como por la vicepresidenta Mónica Oltra, un punto que hoy por hoy no está claro y que podría generar fricciones en el seno del Consell.

Una reforma que no llega

El debate sobre una reforma que parece que nunca llega es especialmente dolorosa para el PSPV, que desde que Sánchez está en la Moncloa ha bajado el tono reivindicativo en determinadas ocasiones para no empañar la imagen de complicidad de los dos Gobiernos. La posición le ha valido en diferentes circunstancias el reproche de sus socios de Compromís, que de cara a las elecciones autonómicas y locales que tendrán lugar el próximo mayo no han dudado en arremeter contra los socialistas incluso en Les Corts.

Esta situación llevó a que Puig enviase la semana pasada una carta a la ministra Montero para volverle a reclamar el ansiado cambio de sistema. Pero pese a las buenas intenciones todo parece indicar que Puig se quedará sin su ansiada promesa. Ahora, sólo queda esperar a la reunión que mantendrá el Consell con el ministerio de Hacienda para ver si se le puede arrancar algún compromiso a Sánchez para compensar la actual situación de infrafinanciación que vive la Comunitat.