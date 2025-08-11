El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Gobierno ha presentado un requeremiento al ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sellado entre PP y Vox que impide él uso instalaciones ... municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad, como han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

La polémica se inició la semana pasada a raíz de una moción de Vox que proponía explícitamente que se prohibieran celebraciones islámicas en el municipio, de unos 27.000 habitantes y con una amplia comunidad musulmana. Este partido condicionó el apoyo a los presupuestos del PP al impulso de esta iniciativa. Finalmente, los populares optaron por modificarla de forma que no señalase directamente a esta religión, sino que prohíbe, de forma genérica, las celebraciones religiosas, culturales y sociales en polideportivos del municipio.

El requerimiento lo ha presentado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia en coordinación con los Ministerios de Justicia y Política Territorial. En el se defiende que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan». También afirman que la celebración de la Fiesta del Cordero y el fin del Ramadán se venían realizando «desde hace años» y ahora se restringe «de forma arbitraria», lo que entienden que vulnera el derecho fundamental a la libertad religiosa.

«La verdadera intención discriminatoria del acuerdo se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas», añade el documento.

La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, ha confirmado a LA VERDAD que, de no atender el Ayuntamiento el requerimiento del Gobierno de España, el siguiente paso sería que la Abogacía del Estado llevara dicho acuerdo al Contencioso-Administrativo, aunque también se están estudiando otras vías para conseguir la anulación de la moción aprobada.