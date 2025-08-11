Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Jumilla, Seve González. EFE

El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

El Ejectuvo manda un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para instarle a anular la prohibición del uso instalaciones municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:05

El Gobierno ha presentado un requeremiento al ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo sellado entre PP y Vox que impide él uso instalaciones municipales para actos de la comunidad musulmana de la localidad, como han confirmado fuentes del Ejecutivo a este periódico.

lasprovincias El Gobierno impugna el veto de PP y Vox a las celebraciones islámicas en Jumilla

