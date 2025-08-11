Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos inmigrantes pasean por la localidad murciana de Jumilla. EFE

El auge del racismo lleva a los partidos a marcar su estrategia sobre inmigración

El PP endurece su discurso y Vox aboga por deportaciones, igual que Aliança Catalana, mientras el PSOE y Sumar apoyan regularizaciones masivas

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:11

La inmigración, el fenómeno global más importante del siglo XXI, ha agitado el tablero social y político español. Estallidos racistas como el de Torre Pacheco ... o el veto a las celebraciones musulmanas en Jumilla muestran una realidad cada vez más compleja que además avanza a velocidad de vértigo. Nada es igual que hace 25 años: siete millones de extranjeros viven en España, lo que representa casi el 15% de la población total, y su presencia ha supuesto un cambio radical en la economía, el trabajo, la educación y la sanidad. Según los datos del Gobierno, el número de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social era, a finales de 2024, de 3,07 millones, el 14,1% del total de los afiliados.

