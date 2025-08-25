Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Gordo de la Primitiva de hoy domingo deja 160.469 euros en un singular municipio con puerto y cuatro 'pueblos'
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, conversa con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mientras se dirigen a asistir a la Conferencia de Presidentes. EFE

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

Puigdemont y Junqueras prevén un otoño caliente, mientras que el Congreso decide este martes si cita a Sánchez y a ocho ministros

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:06

Mientras parte de España luchaba contra la peor ola de incendios forestales, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, líderes de Junts y ERC, respectivamente, volvieron a ... lanzar la semana pasada sus advertencias al Gobierno con la vista puesta en la negociación de su apoyo al Ejecutivo y a los Presupuestos. Las cartas están sobre la mesa. Si la coalición parlamentaria quiere contar con el concurso de los 14 escaños que suman entre Junts y Esquerra –cada uno con sus demandas– para aprobar sus cuentas, va a tener que ceder a lo grande para dar estabilidad a la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo radar en Valencia que empezará a multar desde septiembre
  2. 2 Dos hombres intentan apuñalar a un albañil y ocupan una casa en Valencia
  3. 3 Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
  4. 4 Aemet prevé más tormentas en la Comunitat durante esta semana: dónde lloverá este lunes
  5. 5 «Si le molestan las cañas, póngase chanclas»
  6. 6

    Los hilos de colores valencianos que ha usado Gucci o El Ganso se destiñen para siempre
  7. 7 Cinco actores de Puy du Fou, heridos tras volcar un coche de atrezzo durante un espectáculo
  8. 8 Detenido el autor del apuñalamiento a una anciana para robarle en Torrevieja
  9. 9 Una ciudad votará limitar el uso del móvil a 2 horas al día para prevenir los problemas de sueño y mentales
  10. 10 Sanidad exige la retirada de los supermercados de una marca de arroz vendido en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC

El Gobierno encara el curso con la ofensiva parlamentaria del PP y la presión de Junts y ERC