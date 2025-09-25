El Gobierno aún no ha aprobado los 200.000 euros que Morant le prometió a la AVL

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) la entidad normativa nacida a finales de la década de los noventa con el objetivo de sacar el ... debate lingüístico de la agenda política, vuelve a estar en el centro de la confrontación política. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció en el debate de política general de esta semana una propuesta para cambiarle el nombre a la entidad por el de Acadèmia de la Llengua Valenciana. Un guiño a las posiciones valencianistas más tradicionales, que al igual que la derecha valenciana considera que la entidad que dirige Verònica Cantó ha abandonado la senda que se marcó con su constitución, y que también incluía evitar que sus decisiones normativas pudieran hacer que una parte de los valencianos dejaran de sentirla como propia.

Como consecuencia de esa percepción, Vox llevó al PP en los presupuestos de 2025 a dar un notable tijeretazo a los presupuestos de la institución para ese año. Un ajuste de prácticamente el 25%, que provocó el rechazo y la respuesta de la entidad y de toda la izquierda política, aunque no llegó al Tribunal Constitucional –pese al intento de propiciarlo- tras el portazo del Defensor del Pueblo.

El caso es que en pleno debate sobre el presupuesto de la Acadèmia, la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, anunció hace varias semanas que su departamento llevaría «próximamente» al Consejo de Ministros la aprobación de una subvención directa de 200.000 euros para «rescatar» a la Acadèmia, con el fin de que la entidad normativa pudiera llevar a cabo su actividad para «proteger» al valenciano, ante los «recortes» impuestos por Vox al Consell liderado por Carlos Mazón.

La también líder de los socialistas valencianos precisó que la citada subvención será de 200.000 euros para este año, «porque nos pilla ya en unas fechas complicadas para poder ejecutar», pero avanzó que crecerá hasta los 338.000 euros el próximo año, a partir del cual «se consolidará».

Han pasado algunas semanas de aquel anuncio, y otros tantos consejos de ministros. Y la aprobación de esos 200.000 euros mediante una subvención directa a la AVL no figura como asunto tratado y aprobado en ninguna de las reuniones del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Las fuentes consultadas por este diario confirman que el decreto para tramitar esa subvención debe pasar por el Consejo de Ministros. Y por el mimento no lo ha hecho.

De hecho, es posible que esa subvención no sea sencilla de tramitar, toda vez que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) están prorrogados desde 2023. Y es posible que las modificaciones de crédito no sean sencillas de aprobar en esa situación.

Porque lo que Morant anunció, esos 200.000 euros que el próximo año se convertirán en 338.000 euros, no supone más que igualar las ayudas que el ministerio que dirige brinda ya, de facto, a las entidades normativas de las otras lenguas cooficiales españolas, catalán, gallego y vasco.

Así figura en los presupuestos en vigor del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. En el presupuesto por programas de la sección 28, que es la que corresponde a este departamento, en el correspondiente a 'investigación científica', se puede leer que el Institut d'Estudis Catalans (IEC) cuenta con 333.000 euros en el apartado destinado a las 'Ayudas al Instituto de España, reales academias y otras instituciones adscritas al programa para desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento'. Se trata de la misma cantidad que, según consta en el mismo presupuesto, reciben la Real Academia Galega y la Academia de la Lengua Vasca (Euskaltzaindia).

De hecho, lo más significativo es que la Acadèmia Valenciana de la Llengua no figuraba hasta la fecha entre las academias o instituciones adscritas al programa para desarrollo de actividades y gastos de funcionamiento. Los 200.000 euros anunciados por Morant son, obviamente, bastantes menos que los 333.000 que reciben las entidades normativas del catalán, gallego y vasco, aunque los 338.000 prometidos por la ministra para el próximo ejercicio sí que equilibrará esa subvención con el resto de academias.

Otra cosa es si finalmente el Gobierno de Pedro Sánchez se vuelve a ver obligado a prorrogar los PGE –sería el tercer año consecutivo- en el caso de no lograr los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante las nuevas cuentas. Porque esa circunstancia podría ser una dificultad añadida para que el ministerio incorporara al presupuesto una nueva entidad a la que conceder una ayuda.