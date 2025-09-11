Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Morant anuncia que su ministerio financiará a la AVL con 200.000 euros este año

La líder del PSPV cree que habrá Botánic III y, ante la preocupación de que la falta de inversión propicie que se repita una nueva dana, ha asegurado que la «zona afectada es más resiliente que antes» gracias a las obras en los cauces

Burguera

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:43

«El presupuesto del Consell nace de una ultraderecha fascista, la de Vox, un ataque contra asociaciones que pelean contra la violencia de género, y ... un ataque a las asociaciones memorialistas y a la lengua, y viendo aquí a la presidenta de la AVL quiero decir que el Consell se equivoca generando un conflicto estéril, interesado, con un recorte simbólico y financiero, y por eso anuncio que vamos a rescatar a la AVL. Mi ministerio llevará a la AVL una ayuda de 200.000 euros para este año y 338.000 euros en el próximo», ha anunciado Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, durante el Forum Europa celebrado este jueves en Valencia.

