Morant anuncia que su ministerio financiará a la AVL con 200.000 euros este año

«El presupuesto del Consell nace de una ultraderecha fascista, la de Vox, un ataque contra asociaciones que pelean contra la violencia de género, y ... un ataque a las asociaciones memorialistas y a la lengua, y viendo aquí a la presidenta de la AVL quiero decir que el Consell se equivoca generando un conflicto estéril, interesado, con un recorte simbólico y financiero, y por eso anuncio que vamos a rescatar a la AVL. Mi ministerio llevará a la AVL una ayuda de 200.000 euros para este año y 338.000 euros en el próximo», ha anunciado Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, durante el Forum Europa celebrado este jueves en Valencia.

Morant, sobre la posibilidad de un reencuentro con Compromís, ha señalado que «por mi parte, toda la predisposición, y sé qué vamos a un Botánic III, para eso deseo suerte para que aglutinen al espacio que hay a la izquierda del PSPV, porque fue la pérdida de votos en ese espacio lo que provocó que el Consell cayese en manos de la derecha».

«Vox puede comerle la tostada al PP, pero si nosotros somos capaces de que toda la izquierda ilusione a la sociedad podemos volver a ganar. Ellos van a tratar de decirnos que no, que no hay alternativa, y que este dolor que vivimos es normal, y que nos resignemos. Pero no hay resignación mientras haya esperanza, porque sí hay una alternativa», ha indicado Morant.

Morant, respecto a la posibilidad de que la situación del pasado 29 de octubre se repita por la falta de actuaciones, ha señalado que ha visitado «muchos barrancos. Es verdad que hay una preocupación en la sociedad. Para desgracia, la dana es un capítulo que, desde entonces, los cauces son más amplios y la CHJ está consolidando esa mayor capacidad, consolidando la profundida alcanzada. Sí puedo afirmar que el trabajo hecho supone que la zona de la dana es más resiliente que antes. No vamos a poder recuperar lo irrecuperable, pero estamos trabajando, y para eso es importante la inversión, la ciencia y la voluntad de liderar la reconstrucción, por ejemplo con ese PERTE de la vivienda que tendrá su sede en Valencia».