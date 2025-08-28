El Gobierno achaca a la falta de demanda que no haya ejecutado dos tercios de ayudas por la dana Morant afirma que el Ejecutivo «va a hacer una reflexión para ver qué líneas han funcionado más, qué líneas han funcionado menos y si tenemos que poner nuevas líneas de ayuda. Por dinero no va a ser»

El Gobierno central parece tener claro que unas líneas de ayudas puestas en marcha han funcionado y otras no. Esa diferencia de eficacia es, según la ministra Diana Morant, lo que explica que queden por ejecutar cerca de dos tercios de las ayudas anunciadas por el Ejecutivo contra la dana cuando mañana se cumplen diez meses de la tragedia.

Durante una visitia a Llíria, Morant ha recordado que «el Gobierno de España, otra cosa no lo sé, pero gestionar crisis hemos gestionado unas cuantas. La pandemia; y se inventaron instrumentos nuevos como por ejemplo los ERTE, o las ayudas a autónomos. Era la primera vez que en España se daban ayudas a autónomos; la crisis del volcán de La Pama; la amenaza inflacionista por la guerra en Ucrania... Por tanto, lo que hizo el Gobierno de España fue un planteamiento de soluciones, de líneas de ayudas muy diversas, muy amplias, dirigidas a quien pudiera acogerse. Hay líneas que han sido muchísimo más demandadas y por tanto creemos que se ejecutarán prácticamente en su totalidad y hay otras líneas que no».

A 25 de agosto, desde el Gobierno central se han repartido 6.190 millones de euros en ayudas. Esta cantidad supone el 36,7% del total movilizado por el Ejecutivo, un monto total de 16.600 millones. La Generalitat ha movilizado 976 millones en estos diez meses de los que se han abonado 522 millones, lo que supone el 53,5% del total. Morant ha elevado este jueves la cifra del Ejecutivo de Sánchez (ha asegurado que son «cerca de 7.000 millones), pero en cualquier caso es sensiblemente menos de la mitad de lo planteado desde los primeros días de noviembre.

«Ahora mismo no puedo indicar la cifra concreta, pero me parece que eran 5.000 millones en créditos ICO y esa línea no se satisface del todo es porque no ha habido suficiente demanda. El Gobierno de España va a hacer desde luego una reflexión en un momento determinado para ver qué líneas han funcionado más, qué líneas han funcionado menos y si tenemos que poner nuevas líneas de ayuda», ha admitido Morant.

La dirigente socialista ha asegurado que «por dinero no va a ser. La ejecución no es un tema ni de retrasos ni de falta de capacidad de ejecutar, sino de demanda. Hay líneas que han sido más demandadas y líneas que han sido menos demandadas. Pero desde luego no es un tema de que el Gobierno de España haya puesto un techo de gasto y haya cumplido con ese techo de gasto y no tenga la capacidad o la voluntad de seguir inyectando dinero de la manera que sea a las víctimas de esta dana».

Los créditos implementados por el ICO han sido cuestionados desde el inicio del anuncio de ayudas por parte del Gobierno. Ya en enero, la patronal valenciana reprochó al Gobierno querer engordar la partida de las ayudas para los afectados por la dana a través de la inclusión del dinero de los créditos ICO. «El Gobierno de Sánchez busca hacer caja con los afectados con las ayudas, como con los créditos ICO, cerca de 900 millones en intereses, de los que 24 acabarán en el saco de la Agencia Tributaria de Sánchez», señalaba en abril el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al considerar que esa línea crediticia, inicialmente al 0% de interés, pasa unos meses después a tener que ser renegociada entre los pagadores y los bancos, y esos intereses bancarios son los que no convencen al Consell.