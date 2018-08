La Generalitat aumenta su deuda a razón de ocho millones de euros al día El PP reprocha al Consell un crecimiento de 5.800 millones en dos años mientras el PSPV se defiende y culpa a los populares de que casi la mitad es herencia suya F.R. Valencia Jueves, 30 agosto 2018, 00:22

La Cuenta General de la Generalitat, realizada por la Intervención del Gobierno valenciano, ha puesto de manifiesto que durante los dos últimos años de gestión íntegra de los actuales socios del Consell, PSPV y Compromís, los ejercicios correspondientes a 2016 y 2017, han elevado la deuda del Ejecutivo autonómico en 5.830 millones de euros. Esto supone que la Generalitat se ha endeudando a razón de ocho millones de euros al día, o lo que es lo mismo, 243 millones de euros mensuales.

Estos datos los agitó ayer el portavoz de Economía del grupo popular en Les Corts, Rubén Ibáñez, ante la cercanía del debate de Política General que se celebrará en poco más de una semana. «Lejos de evaluar los marujeos, vamos a evaluar la realidad de la Comunitat Valenciana», indicó. «Este mes en el que el Consell ha estado prácticamente de vacaciones, y cuando ha estado ha sido para el griterío y la bronca al estilo Sálvame, los valencianos nos hemos endeudado 243 millones de euros», afeó el diputado la gestión del actual Consell. Aunque no quedó ahí la cuestión. Ibáñez no solamente no retiró el dedo de la llaga, sino que hurgó al asegurar que «más deuda, más recortes y más impagos es el resumen del ADN del Consell de Puig y Oltra».

Para defenderse, el portavoz socialista, Manolo Mata, no se acogió a los números de Intervención, sino a los del Banco de España. El síndico indicó que «cerca de la mitad de la deuda registrada en esta legislatura, 2.589 millones, el 48,2%, corresponde a las desviaciones de déficit y operaciones imputables a la etapa del PP y Bonig, como diversos pufos, el crack de la SGR, etcétera», manifestó.

Mata lamentó que el PPCV «tenga tantas pérdidas de memoria y no recuerde que han sido sus gobiernos al frente de la Generalitat los que llevaron a la Comunitat al crack económico».

El síndico socialista rememoró la sanción de 18,9 millones de euros que la UE impuso al Consell del PP por falsear el déficit e instó a los populares a dejar de hacer demagogia. «Los dirigentes del PP son perfectos conocedores de que su gestión al frente del Consell entre 2008 y 2014 tiene el récord mundial de desviación de deuda y déficit respecto a los límites establecidos con más de 15.000 millones de euros de exceso ya que el déficit autorizado era poco más de 9.000 en ese periodo e incurrieron en más de 25.000 millones», denunció Mata quien además recordó que fue la Sindicatura de Comptes quien acreditó que el PP «llegó a tener más de 5.800 millones de euros en obligaciones no reconocidas en el presupuesto». Entre 2008 y 2014 fue el inicio y el desarrollo de la profunda crisis económica. La Generalitat del PP, cuyo presupuesto dependía en buena parte de los ingresos del sector inmobiliario, vio como le disminuían y cómo aumentaba la deuda porque, a pesar de recortar en todos los sectores, también en Sanidad y Educación, no se quiso incidir más en ellos. Alberto Fabra, presidente entre 2011 y 2015, se negó a que las áreas sociales de su gobierno se tuvieran que apretar más el cinturón. El popular Rubén Ibáñez aseguró que la deuda del actual Consell «tendría sentido si sirviera para algo, para mejorar los servicios públicos, pero no es así». Ibáñez incidió en los recortes, «de los que nunca se oirá hablar al Consell, pero que suman más de 2.000 millones de euros. Tienen especial incidencia en vivienda, educación y sanidad, junto con las políticas sociales. Es justo lo contrario de lo que nos contó Puig cuando tomó posesión como presidente», reflexionó. Mata, por su parte, señaló que «en Sanidad como en Educación se ha incrementado el número de profesionales que trabajan».

Ibáñez especificó que, de acuerdo con los datos de Intervención, los recortes afectaron a un sector «que parecía que era intocable para el Botànic»: el de los docentes, «con 1.046 profesionales de la educación menos en 2017 respecto a 2016». Por lo que se refiere a sanidad, «en 2017 hubo 5.220 profesionales sanitarios menos que en 2016, lo que supone un 7,7% menos de la plantilla», mientras que en vivienda el recorte fue de 233 millones de euros.

Ibáñez indicó que en los últimos dos años han quedado pendientes de pago 3.000 millones de euros, a los que hay que sumar 2.000 más en facturas en los cajones. En la misma línea desveló que el Consell ha comprometido a futuro 1.468 millones más que en 2016, elevando estos a más de 51.000 millones de euros, 100.000 millones entre deuda y gasto comprometido.