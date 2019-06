La Generalitat acusa a Camps por malversación y prevaricación por el circuito de la Fórmula 1 Francisco Camps. / EFE La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la causa al no ver malversación y apreciar la prescripción de la supuesta prevaricación A. RALLO Valencia Martes, 4 junio 2019, 18:05

La Generalitat Valenciana ha presentado hoy un escrito de acusación contra Francisco Camps y el resto de empresarios implicados en las obras de la Fórmula 1 por los delitos de malversación y prevaricación. La Abogacía ha dado este paso pese a que ayer admitía la necesidad de una pericial para poder sostener una acusación contra el expresidente. Ese informe, precisamente se rechazó ayer por parte de la instructora. Era el segundo intento de la Generalitat en apenas dos semanas para alargar la causa y evitar tener que presentar su escrito de acusación antes de que la Audiencia resuelva si la causa ha prescrito y, por tanto, el auto de procesamiento de la instructora carezca de valor.

La estrategia de la Generalitat de ocultar su criterio hasta conocer el de la Sala y de esta forma evitar comprometerse se demostró ayer inútil. Y finalmente pese a que existe un informe de la Intervención de que no se produjo un daño económico para la Generalitat, la acusación particular sigue adelante en un proceso en el que, además, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el sobreseimiento de la causa al no ver malversación y apreciar la prescripción de la supuesta prevaricación.