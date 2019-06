La Generalitat pide ahora otro informe sobre la F-1 para construir un acusación contra Camps Francisco Camps. / LP Los funcionarios han solicitado a la jueza que encargue una nueva pericial acerca de las actuaciones en el circuito A. RALLO Valencia Lunes, 3 junio 2019, 17:05

Nuevo paso de la Abogacía de la Generalitat en el caso del circuito de la Fórmula 1 que mantiene investigado a Francisco Camps y otros ex altos cargos por la construcción del trazado de los grandes premios. Pese al reciente escrito de Anticorrupción que aclaraba que no hubo malversación y que la prevaricación, en caso de existir, estaba prescrita, la Generalitat mantiene su intención de ejercer la acusación. Los funcionarios, que defienden los intereses de la Administración, han solicitado a la jueza que encargue una nueva pericial acerca de las actuaciones en el circuito que analice los precios de adjudicación, el procedimiento y los posibles sobrecostes, entre otras variables, según las fuentes consultadas por LAS PROVINCIAS.

En definitiva, la Generalitat necesita una nueva pericial para sostener un escrito de acusación. La acusación particular recuerda que el perito de la Intervención -que no vio perjuicio económico para la Administración- admitió que no tenía la capacidad técnica para analizar los supuestos que ahora reclama la Generalitat. La jueza debe ahora decidir si acepta la solicitud de la Generalitat porque el plazo de la instrucción ha terminado. Nadie, ni la fiscalía ni la Abogacía, pidió en su día que el asunto se declarara causa compleja para disponer de más tiempo en la investigación.