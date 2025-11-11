La frases de Mazón en la comisión de la dana El 'president' en funciones de la Generalitat ha comparecido este amrtes 11 de noviembre en Les Corts

A. Pedroche Martes, 11 de noviembre 2025, 17:49

Carlos Mazón ha comparecido este martes, 11 de noviembre, en Les Corts ante la comisión de investigación de la dana. Lo hace ocho días después de anunciar su dimisión como president de la Generalitat; un cargo que sigue ocupando en funciones. «Comparezco a petición propia. Una terrible riada asoló nuestra tierra. En esta comisión se dirimen responsabilidades políticas. Mi deber era trabajar para que la Comunitat recuperara la normalidad. Mi futuro estaba vinculado a la reconstrucción. He encontrado falta de voluntad con otras Administraciones», ha asegurado para empezar. Estas son las frases más destacadas de su comparecencia tras las preguntas de los diputados:

- «Desde el primer momento vi que esta tragedia iba a verse como una oportunidad política»

- «Soy consciente de que para algunas fuerzas políticas mi decisión es insuficiente o tardía«

- «Todos los miembros del Gobiernos y sus agencias han declinado comparecer en esta comisión»

Sobre las víctimas

- «Las víctimas y sus familias han sido la prioridad de mi Gobierno»

- «He recibido a todas las víctimas que lo han solicitado. Me habría gustado hacerlo con todas»

Sobre su responsabilidad

- «Todos los expertos dicen que fenómenos como el de la dana van a suceder cada vez con más frecuencia»

- «Si hubiese sabido la mangitud de la tragedia, mi agenda habría sido diferente«

- «No tengo responsabilidad operativa en la Emergencia. Los que la tenían nos despertaron con alerta amarilla, no roja. «

- «Emergencias de la Generalitat hizo todo lo que estuvo en su mano«

- «Nadie ha asumido más responsabilidad política que yo. Y aquí nadie asume responsabilidades por el Gobierno de España. El único que dimite, que asume responsabilidad y que remodela su gobierno he sido yo»

Ataque al Gobierno

- «Nadie del Gobierno de España ha querido comparecer ante los valencianos. Llevamos un año así. 96 horas tardaron en movilizar el Ejército. Hemos reconocido errores, he asumido la responsabilidad política. Aquí estoy, dando la cara, el único político en comparecer en una comisión de investigación. Yo propuse crear esta comisión».