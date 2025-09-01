Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La exmilitante socialista Leire Díez compareció en junio pasado ante los medios después de solicitar su baja. EFE

La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

Abre diligencias de investigación para examinar el contenido de la memoria aportada en junio por la exmilitante del PSOE. También se indaga un informe de Villarejo sobre la familia de Pedro Sánchez en 2014

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:30

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación para estudiar el contenido de la memoria electrónica que la exmilitante socialista Leire Díez ... entregó el pasado junio al PSOE y que el partido remitió a la Fiscalía General del Estado. Se trata del pendrive que recoge la «información relevante» que Díez -actualmente investigada por un juzgado de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias por buscar indicios contra un jefe de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal anticorrupción- ha ido recopilando en los últimos años. De momento se ha ordenado el análisis del contenido de dicho dispositivo para determinar si hay o no materia penal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia posibles chubascos acompañados de tormentas este lunes en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  2. 2 Ninet anuncia que se jubila y deja el MuVIM ante la investigación de la Diputación
  3. 3

    Cierra Hollywood, la tienda que puso casa en Valencia a Dolce
  4. 4

    Las pensiones que vienen: cuatro meses para el cambio del cálculo y la llegada del doble modelo
  5. 5 La Policía detiene a dos traficantes con 377 kilos de hachís en Alginet
  6. 6 La salida de Sergi Canós del Valencia se complica
  7. 7

    Del calor al riesgo de trombas cada vez más intensas en Valencia
  8. 8

    Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  9. 9 Un total de 25 heridos, uno de ellos grave, en la Cordà 2025 de Paterna
  10. 10

    Sadiq, la guinda para el salto a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»

La Fiscalía analiza el pendrive de Leire Díez sobre las «cloacas del Estado»