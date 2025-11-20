Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
El diputado de Vox José María Figaredo. EP

Figaredo califica de «hito de la vergüenza» la condena al fiscal general y exige elecciones inmediatas

El dirigente de Vox acusa al Gobierno de «asaltar» las instituciones y reclama al PP una oposición «frontal y total»

C. P. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:50

Comenta

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha denunciado este jueves que la condena al fiscal general del ... Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos representa «otro hito más de la vergüenza» que, a su juicio, define al actual Gobierno. En una declaración desde el Congreso, el diputado ha reclamado la convocatoria de elecciones «por dignidad y coherencia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo
  10. 10 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Figaredo califica de «hito de la vergüenza» la condena al fiscal general y exige elecciones inmediatas

Figaredo califica de «hito de la vergüenza» la condena al fiscal general y exige elecciones inmediatas