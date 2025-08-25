Feijóo propone la creación de un registro nacional de pirómanos tras la ola de incendios El PP va a remitir al Congreso un plan con 50 medidas para luchar con el fuego

María Eugenia Alonso Madrid Lunes, 25 de agosto 2025, 13:56 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

Alberto Núñez Feijóo retomó este lunes su agenda en Madrid para presentar un plan integral de ayuda para la recuperación y prevención del mundo rural ... y forestal ante la crisis, que está golpeando España y batiendo los récords de hectáreas quemadas de las últimas tres décadas. Una propuesta, con 50 medidas concretas en las que el PP ha estado trabajando las últimas semanas y que registrará en el Congreso, frente a a la parálisis de un Gobierno, que ha «fallado» a la hora de atajar la crisis y que ha puesto sobre la mesa un pacto de Estado etéreo. Entre las principales medidas, los populares apuestan por la creación de un registro nacional de pirómanos; exenciones fiscales para la reconstrucción y ayudas a la ganadería. «Es obvio que a estas alturas, el Gobierno central ha fallado. No ha puesto todos sus medios disponibles para que la crisis no tuviera la intensidad que ha alcanzado», denunció el líder de los populares en una comparecencia en la sede nacional de Génova tras reunir al comité de dirección del partido.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión