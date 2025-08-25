Barcones pide reforzar el sistema de Protección Civil tras «la peor catástrofe de Europa de la historia reciente» La directora general de Protección Civil ha pedido que todas las administraciones hagan una «reflexión profunda y honesta»

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha pedido que, cuando «se apaguen los fuegos», todas las administraciones hagan una «reflexión profunda y honesta» sobre cómo reforzar el conjunto del Sistema Nacional de Protección Civil.

«Tenemos que ver cómo en nuestro país hacemos frente ante esta nueva situación y que en España, este año, están siendo horribles las consecuencias. Hemos tenido la peor catástrofe no de España, de Europa, de la historia reciente y acabamos de tener un episodio de incendios sin precedentes en nuestro país», ha advertido.

Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Protección Civil en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Barcones ha explicado que el Sistema Nacional de Protección Civil «son las entidades locales, son las comunidades autónomas, es el Gobierno de España, son los voluntarios y colaboradores»: «Somos todos y cada uno tendremos que ver cómo podemos reforzar nuestro conjunto».

En este punto, ha pedido «ser honestos» y ver cómo se pueden reforzar las capacidades «de todas y cada una de las administraciones» que están «llamadas a trabajar juntas» porque, en sus palabras, «hacer otro tipo de valoraciones, de debates, de reflexiones que en el corto plazo no van a salvar a los españoles».

Por ello, Barcones ha defendido analizar «bien» lo que ha pasado y cuáles son las causas para «dirigir las políticas públicas». «Más allá de la causa, lo que está claro es que nos enfrentamos a algo nuevo y nos tenemos que preparar para enfrentarnos a algo nuevo», ha remarcado.

«No es lo mismo enfrentarse a un gato que enfrentarse a un jaguar, porque el daño que te puede hacer un gato al que te puede hacer un jaguar es muy distinto y si tú no te preparas a lo que nos está viniendo, no vamos a cumplir el fin último que es proteger a los españoles», ha sentenciado.

La directora general de Protección Civil ha señalado que «cuando las llamas se apaguen será el momento» de que cada uno rinda cuentas con la ciudadanía«. »Cada uno tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos, cómo lo hicimos, a qué hora lo hicimos«, ha añadido.

Al ser preguntada sobre el hecho de que el Partido Popular hubiera solicitado al Gobierno el doble de medios aéreos contra incendios de los que dispone la Unión Europea, Barcones ha asegurado no tener «ánimo de generar nuevamente ningún tipo de debate»: «Bastante tenemos con hacer todo lo posible por apagar lo antes posible los incendios».

No obstante, ha indicado que «la realidad es única y es que el mecanismo europeo para esta campaña de incendios como medios propios tiene 26 medios aéreos, que además dos de ellos son aportados por España». «Creo que lo que se estaba pidiendo era un poco complicado por mucho que hiciéramos porque era más del doble de lo que tiene toda Europa para hacer frente a la campaña de incendios», ha precisado.

«Yo no quiero generar ninguna polémica ni que nadie se distraiga de lo verdaderamente importante que es apagar los incendios. Solo hay un enemigo, solo hay un adversario, que es el fuego, el fuego que tanto daño nos está haciendo», ha insistido.