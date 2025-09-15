Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de este lunes. EFE

Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

El líder del PP cree que el presidente del Gobierno debería «avergonzarse» por «alentar» la protesta de la Vuelta para «tapar su corrupción»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:39

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha culpado este lunes a Pedro Sánchez de los incidentes del domingo en la llegada de la Vuelta ... a Madrid. «El presidente del Gobierno es responsable de unos actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por el país», ha dicho Feijóo, que ha afirmado que Sánchez debería «avergonzarse» por «alentar por la mañana una protesta que ya había tomado tintes violentos, que ha había puesto en riesgo de la seguridad de los deportistas y de los equipos y que había afectado al desarrollo de un evento que es Marca España».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  2. 2 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  5. 5

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  6. 6 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  7. 7 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  8. 8 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  9. 9 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»

Feijóo: «Sánchez es responsable de la violencia. Le da igual la vida de los policías y de los corredores»