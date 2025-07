Feijóo enfila a un PP eufórico y sin fisuras a la Moncloa al grito de «¡los vamos a arrasar!»

María Eugenia Alonso Madrid Sábado, 5 de julio 2025, 19:21 | Actualizado 20:00h. Comenta Compartir

Mientras Pedro Sánchez braceaba este sábado para salvarse del naufragio, Alberto Núñez Feijóo no podía esconder su euforia por ver la Moncloa cada vez más ... cerca. Después del regusto amargo de quedarse a las puertas en 2023, el líder del PP tiene claro que va a quemar su última bala y que, esta vez, sí va a gobernar. Pero, avisó, de que no lo hará a cualquier precio porque él a diferencia de su rival no está dispuesto a aplicar a la corrupción la doble moral de «ser indulgente con los nuestros y exigente con los otros». «Yo no soy como él pero no quiero un partido que me lo consienta. No me lo consintáis. Si hago lo que hace él ¡echadme!», dijo, en alusión al presidente del Gobierno, al que nadie nombró explícitamente en el escenario pero cuyo sombra sobrevoló durante todo el día.

Con un partido unido, sin fisuras, y centrado en arrimar el hombro, todos a una, para descabalgar a Sánchez del poder, Feijóo desplegó las líneas maestras sobre las que sostener un futuro mandato al frente del Ejecutivo, sin «mentiras», «cesiones», «maniobras», ni propaganda y sin «enfrentar» tampoco a los españoles y que girará en torno a la «centralidad política». Es la fórmula con la que cree que conseguirá volver a llevar al PP a los diez millones de votos, siguiendo los pasos de sus antecesores José María Aznar -que la víspera le recomendó construir una «mayoría nacional ancha a izquierdas y derechas»- y Mariano Rajoy cuando obtuvieron sus mayorías absolutas. Casi dos millones más de sufragios de los que el partido conservador obtuvo el 23 de julio de 2023 y que espera atrapar entre los votantes moderados del PSOE y de Vox. «La centralidad no es una renuncia, es un compromiso con el sentido común y una aspiración de la que no desisto», recalcó.

