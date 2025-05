Feijóo busca acotar las primarias con el reto de no tensar las costuras del PP

Alberto Núñez Feijóo ya ha dado las primeras pistas de por dónde quiere que transite la reforma de los estatutos que pretende acometer en el congreso nacional del PP de julio ... . El líder de los populares tiene claro que el actual modelo de elección del presidente del partido debe modificarse. Un «nudo gordiano», en sus palabras, por el cual los militantes pueden votar mayoritariamente a un candidato y, en cambio, los compromisarios a otro. Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2018, cuando Soraya Sáenz de Santamaría ganó a Pablo Casado y María Dolores de Cospedal la primera vuelta y, en cambio, el político madrileño aunó más respaldos en el congreso. «Es un poco raro explicar que todos los militantes puedan votar y que luego eso pueda ser corregido por el voto de los compromisarios», argumentó Feijóo el martes en un acto en Madrid sin desvelar cómo pretende deshacer el nudo sin tensar las costuras del partido.

El expresidente de la Xunta no ha escondido en estos años su deseo de modificar el sistema de primarias para volver a dar el poder a los compromisarios. En una entrevista en El Mundo en marzo de 2022, a solo un mes de su entronización como líder del PP, deslizó que él abogaba por un sistema que elimine un voto por militante y que endurezca las condiciones por las cuales un afiliado puede postularse como precandidato, ya que actualmente solo necesita 100 avales. «Creo en las primarias a través de compromisarios, no en las primarias asamblearias. Los militantes eligen a los compromisarios, y éstos –afirmó Feijóo– tienen la responsabilidad de elegir entre los candidatos».

Un cambio de las reglas vigentes que divide al PP y que no es baladí porque estará vigente en el siguiente cónclave nacional en el que podría librarse la batalla sucesoria si el hoy jefe de la oposición no logra cumplir su objetivo de llegar a la Moncloa. «Sería dar un paso para atrás e iría en detrimento de los afiliados», avisa un dirigente. Hay quien teme también que con el cambio estatutario se busque beneficiar a un candidato frente a otro en una futura carrera por la sucesión. Léase Juanma Moreno frente a Isabel Díaz Ayuso, que cuenta con un mayor predicamento en las bases.

Fue en el congreso de 2017, con Mariano Rajoy al frente del partido, cuando se reformaron por última vez los estatutos y se estableció el actual sistema de doble vuelta copiando a Ciudadanos. Un modelo que resultó un «fracaso» para el PP como reconocen en varias direcciones territoriales. «El contexto político actual no tiene nada que ver con el de hace ocho años», reflexiona un barón autonómico.

En el entorno de Feijóo prefieren no dar pistas sobre cómo se aterrizaría ese modelo alternativo para no condicionar a quien reciba el encargo de elaborar la ponencia de los estatutos. Pero también se afanan en dejar claro que no hay temor a abrir debates que siembren discordia en sus filas. «Si nos incomodaran no plantearíamos un congreso en estos términos, con ponencias», recuerdan las mismas fuentes.

Frente común

El líder conservador cuenta con un aliado de peso en este debate. El presidente de la Junta de Andalucía, al que todos ven con muchas papeletas para suceder a Feijóo, apuesta por cambiar los estatutos del partido para corregir un mecanismo que tiene «errores». «Copiamos un modelo que no está en la propia cultura de nuestro partido y que tiene defectos claros», ha reconocido Moreno esta misma semana.

El barón andaluz cree que hay que estudiar a fondo cuál es el sistema que «mejor funciona y mejor encaja en la cultura y la trayectoria» del PP, pero que «no sea complejo» y, sobre todo, que no genere «tensiones internas innecesarias». Una solución podría ser eliminar la primera vuelta, aunque Moreno no descarta otras opciones intermedias.

Enfrente se sitúa el PP de Madrid. Isabel Díaz Ayuso es una firme defensora de las primarias como también lo fueron sus antecesoras Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. De momento, prefiere no terciar en el debate y emplaza a discutirlo en el marco del congreso. Lo que pasa en el PP, ironizó la presidenta regional, «se queda en el partido, como en Las Vegas». Aunque en su entorno no esconden que quiere que el actual sistema se quede tal y como está.